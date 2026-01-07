- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
33 (80.48%)
損失トレード:
8 (19.51%)
ベストトレード:
73.83 USD
最悪のトレード:
-49.04 USD
総利益:
341.69 USD (2 442 pips)
総損失:
-157.65 USD (1 204 pips)
最大連続の勝ち:
9 (50.72 USD)
最大連続利益:
93.10 USD (3)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.32
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
41 (100.00%)
プロフィットファクター:
2.17
期待されたペイオフ:
4.49 USD
平均利益:
10.35 USD
平均損失:
-19.71 USD
最大連続の負け:
2 (-78.22 USD)
最大連続損失:
-78.22 USD (2)
月間成長:
60.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.84 USD
最大の:
79.42 USD (25.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY+
|117
|USDJPY+
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY+
|884
|USDJPY+
|354
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +73.83 USD
最悪のトレード: -49 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +50.72 USD
最大連続損失: -78.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし