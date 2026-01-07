- 成长
交易:
41
盈利交易:
33 (80.48%)
亏损交易:
8 (19.51%)
最好交易:
73.83 USD
最差交易:
-49.04 USD
毛利:
341.69 USD (2 442 pips)
毛利亏损:
-157.65 USD (1 204 pips)
最大连续赢利:
9 (50.72 USD)
最大连续盈利:
93.10 USD (3)
夏普比率:
0.28
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.32
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
41 (100.00%)
利润因子:
2.17
预期回报:
4.49 USD
平均利润:
10.35 USD
平均损失:
-19.71 USD
最大连续失误:
2 (-78.22 USD)
最大连续亏损:
-78.22 USD (2)
每月增长:
60.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.84 USD
最大值:
79.42 USD (25.33%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY+
|117
|USDJPY+
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY+
|884
|USDJPY+
|354
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +73.83 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +50.72 USD
最大连续亏损: -78.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
