- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
41
Gewinntrades:
33 (80.48%)
Verlusttrades:
8 (19.51%)
Bester Trade:
73.83 USD
Schlechtester Trade:
-49.04 USD
Bruttoprofit:
341.69 USD (2 442 pips)
Bruttoverlust:
-157.65 USD (1 204 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (50.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
93.10 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
20 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.32
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
41 (100.00%)
Profit-Faktor:
2.17
Mathematische Gewinnerwartung:
4.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-78.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-78.22 USD (2)
Wachstum pro Monat :
60.71%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.84 USD
Maximaler:
79.42 USD (25.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY+
|117
|USDJPY+
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY+
|884
|USDJPY+
|354
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +73.83 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -78.22 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen