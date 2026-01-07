SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SwapSlap Jpy Slap 2p
OMG FZE LLC

SwapSlap Jpy Slap 2p

0 inceleme
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
33 (80.48%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (19.51%)
En iyi işlem:
73.83 USD
En kötü işlem:
-49.04 USD
Brüt kâr:
341.69 USD (2 442 pips)
Brüt zarar:
-157.65 USD (1 204 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (50.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.10 USD (3)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
41 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
4.49 USD
Ortalama kâr:
10.35 USD
Ortalama zarar:
-19.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-78.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.22 USD (2)
Aylık büyüme:
60.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.84 USD
Maksimum:
79.42 USD (25.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY+ 28
USDJPY+ 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY+ 117
USDJPY+ 67
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY+ 884
USDJPY+ 354
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.83 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +50.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
