- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
33 (80.48%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (19.51%)
En iyi işlem:
73.83 USD
En kötü işlem:
-49.04 USD
Brüt kâr:
341.69 USD (2 442 pips)
Brüt zarar:
-157.65 USD (1 204 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (50.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.10 USD (3)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
41 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
4.49 USD
Ortalama kâr:
10.35 USD
Ortalama zarar:
-19.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-78.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.22 USD (2)
Aylık büyüme:
60.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.84 USD
Maksimum:
79.42 USD (25.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY+
|117
|USDJPY+
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY+
|884
|USDJPY+
|354
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +73.83 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +50.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok