- 자본
- 축소
트레이드:
42
이익 거래:
34 (80.95%)
손실 거래:
8 (19.05%)
최고의 거래:
73.83 USD
최악의 거래:
-49.04 USD
총 수익:
354.19 USD (2 511 pips)
총 손실:
-158.55 USD (1 204 pips)
연속 최대 이익:
9 (50.72 USD)
연속 최대 이익:
105.60 USD (4)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.46
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
42 (100.00%)
수익 요인:
2.23
기대수익:
4.66 USD
평균 이익:
10.42 USD
평균 손실:
-19.82 USD
연속 최대 손실:
2 (-78.22 USD)
연속 최대 손실:
-78.22 USD (2)
월별 성장률:
62.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.84 USD
최대한의:
79.42 USD (25.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.28% (79.42 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|29
|USDJPY+
|13
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY+
|129
|USDJPY+
|67
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY+
|953
|USDJPY+
|354
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +73.83 USD
최악의 거래: -49 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +50.72 USD
연속 최대 손실: -78.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
