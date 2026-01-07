- Прирост
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
33 (80.48%)
Убыточных трейдов:
8 (19.51%)
Лучший трейд:
73.83 USD
Худший трейд:
-49.04 USD
Общая прибыль:
341.69 USD (2 442 pips)
Общий убыток:
-157.65 USD (1 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (50.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.10 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
41 (100.00%)
Профит фактор:
2.17
Мат. ожидание:
4.49 USD
Средняя прибыль:
10.35 USD
Средний убыток:
-19.71 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-78.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.22 USD (2)
Прирост в месяц:
60.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.84 USD
Максимальная:
79.42 USD (25.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY+
|117
|USDJPY+
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY+
|884
|USDJPY+
|354
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +73.83 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +50.72 USD
Макс. убыток в серии: -78.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов