- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
33 (80.48%)
Loss Trade:
8 (19.51%)
Best Trade:
73.83 USD
Worst Trade:
-49.04 USD
Profitto lordo:
341.69 USD (2 442 pips)
Perdita lorda:
-157.65 USD (1 204 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (50.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.10 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
41 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
4.49 USD
Profitto medio:
10.35 USD
Perdita media:
-19.71 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-78.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.22 USD (2)
Crescita mensile:
60.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.84 USD
Massimale:
79.42 USD (25.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY+
|117
|USDJPY+
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY+
|884
|USDJPY+
|354
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.83 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +50.72 USD
Massima perdita consecutiva: -78.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
