このシグナルはリスクを最小に抑えながら最大の利益をとるため、5つの異なるロジックでポートフォリオを組んでいます。

6つの内訳は以下です。



①仲値を利用したトレード

②数年利益を出し続けている独自のロジックを用いた順張り、逆張りどちらにも対応したトレード

③大きな値動きが発生した際に順張りの方向にポジションをとるトレード

④最小限に10pipsの利益をコツコツ積み上げるトレード

⑤ナンピンマーチゲール型のトレード(歴史的急落相場でも破綻しない設計)



このシグナルで過去10年間でバックテストをした際複利で10億以上の利益を出しています。

リーマンショックなど急変する相場でも確実に利益を上げられるような設計になっています。

今回はフォワードテストでも安定性が確認されたため公開しました。

