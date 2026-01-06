- 成長
トレード:
1 407
利益トレード:
978 (69.50%)
損失トレード:
429 (30.49%)
ベストトレード:
84 427.00 JPY
最悪のトレード:
-351 071.00 JPY
総利益:
4 401 622.00 JPY (196 809 pips)
総損失:
-5 592 922.00 JPY (250 472 pips)
最大連続の勝ち:
39 (56 846.00 JPY)
最大連続利益:
188 492.00 JPY (9)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
-0.82
長いトレード:
1 029 (73.13%)
短いトレード:
378 (26.87%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-846.70 JPY
平均利益:
4 500.64 JPY
平均損失:
-13 037.11 JPY
最大連続の負け:
9 (-105 189.00 JPY)
最大連続損失:
-668 583.00 JPY (6)
月間成長:
0.93%
年間予想:
11.30%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 333 378.00 JPY
最大の:
1 449 382.00 JPY (348.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.41% (1 449 382.00 JPY)
エクイティによる:
0.00% (0.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|703
|EURJPY
|464
|GBPJPY
|234
|EURUSD
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-3.4K
|EURJPY
|-4.3K
|GBPJPY
|-2.9K
|EURUSD
|124
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|3.3K
|EURJPY
|-26K
|GBPJPY
|-31K
|EURUSD
|305
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +84 427.00 JPY
最悪のトレード: -351 071 JPY
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +56 846.00 JPY
最大連続損失: -105 189.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-S2-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
TitanFX-01
|0.31 × 875
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.49 × 645
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.66 × 6423
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
このシグナルはリスクを最小に抑えながら最大の利益をとるため、5つの異なるロジックでポートフォリオを組んでいます。
6つの内訳は以下です。
①仲値を利用したトレード
②数年利益を出し続けている独自のロジックを用いた順張り、逆張りどちらにも対応したトレード
③大きな値動きが発生した際に順張りの方向にポジションをとるトレード
④最小限に10pipsの利益をコツコツ積み上げるトレード
⑤ナンピンマーチゲール型のトレード(歴史的急落相場でも破綻しない設計)
このシグナルで過去10年間でバックテストをした際複利で10億以上の利益を出しています。
リーマンショックなど急変する相場でも確実に利益を上げられるような設計になっています。
今回はフォワードテストでも安定性が確認されたため公開しました。
