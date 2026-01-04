- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
181
利益トレード:
63 (34.80%)
損失トレード:
118 (65.19%)
ベストトレード:
84.08 USD
最悪のトレード:
-12.46 USD
総利益:
839.91 USD (85 193 pips)
総損失:
-681.02 USD (68 722 pips)
最大連続の勝ち:
6 (8.13 USD)
最大連続利益:
85.05 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
1.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.83
長いトレード:
171 (94.48%)
短いトレード:
10 (5.52%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
0.88 USD
平均利益:
13.33 USD
平均損失:
-5.77 USD
最大連続の負け:
9 (-41.69 USD)
最大連続損失:
-54.56 USD (8)
月間成長:
92.49%
年間予想:
1 122.27%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.74 USD
最大の:
87.03 USD (37.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.17% (87.03 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|AUDJPY
|14
|NZDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|149
|AUDJPY
|16
|NZDJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|2.6K
|NZDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +84.08 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +8.13 USD
最大連続損失: -41.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 16
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 53
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.
My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.
Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.
