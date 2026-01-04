SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Bali Paradiso
Aprison

Bali Paradiso

Aprison
0 comentarios
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 94%
OctaFX-Real10
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
181
Transacciones Rentables:
63 (34.80%)
Transacciones Irrentables:
118 (65.19%)
Mejor transacción:
84.08 USD
Peor transacción:
-12.46 USD
Beneficio Bruto:
839.91 USD (85 193 pips)
Pérdidas Brutas:
-681.02 USD (68 722 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (8.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
85.05 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
1.21%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.83
Transacciones Largas:
171 (94.48%)
Transacciones Cortas:
10 (5.52%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
13.33 USD
Pérdidas medias:
-5.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-41.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.56 USD (8)
Crecimiento al mes:
92.49%
Pronóstico anual:
1 122.27%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.74 USD
Máxima:
87.03 USD (37.17%)
Reducción relativa:
De balance:
37.17% (87.03 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 154
AUDJPY 14
NZDJPY 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 149
AUDJPY 16
NZDJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 15K
AUDJPY 2.6K
NZDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +84.08 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +8.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -41.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
TitanFX-03
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 16
Hankotrade-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 53
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
otros 55...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.

My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.

Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.


No hay comentarios
2026.01.04 16:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.15% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada