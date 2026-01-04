- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
181
Transacciones Rentables:
63 (34.80%)
Transacciones Irrentables:
118 (65.19%)
Mejor transacción:
84.08 USD
Peor transacción:
-12.46 USD
Beneficio Bruto:
839.91 USD (85 193 pips)
Pérdidas Brutas:
-681.02 USD (68 722 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (8.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
85.05 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
1.21%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.83
Transacciones Largas:
171 (94.48%)
Transacciones Cortas:
10 (5.52%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
13.33 USD
Pérdidas medias:
-5.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-41.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.56 USD (8)
Crecimiento al mes:
92.49%
Pronóstico anual:
1 122.27%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.74 USD
Máxima:
87.03 USD (37.17%)
Reducción relativa:
De balance:
37.17% (87.03 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|AUDJPY
|14
|NZDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|149
|AUDJPY
|16
|NZDJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|2.6K
|NZDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +84.08 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +8.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -41.69 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 16
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 53
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
otros 55...
Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.
My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.
Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.
