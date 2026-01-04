- Crescita
Trade:
181
Profit Trade:
63 (34.80%)
Loss Trade:
118 (65.19%)
Best Trade:
84.08 USD
Worst Trade:
-12.46 USD
Profitto lordo:
839.91 USD (85 193 pips)
Perdita lorda:
-681.02 USD (68 722 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (8.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.05 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.21%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
171 (94.48%)
Short Trade:
10 (5.52%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
13.33 USD
Perdita media:
-5.77 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-41.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.56 USD (8)
Crescita mensile:
92.49%
Previsione annuale:
1 122.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.74 USD
Massimale:
87.03 USD (37.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.17% (87.03 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|AUDJPY
|14
|NZDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|149
|AUDJPY
|16
|NZDJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|2.6K
|NZDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +84.08 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +8.13 USD
Massima perdita consecutiva: -41.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 16
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 53
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.
My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.
Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.
