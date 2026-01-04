- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
181
Gewinntrades:
63 (34.80%)
Verlusttrades:
118 (65.19%)
Bester Trade:
84.08 USD
Schlechtester Trade:
-12.46 USD
Bruttoprofit:
839.91 USD (85 193 pips)
Bruttoverlust:
-681.02 USD (68 722 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (8.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
85.05 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
1.21%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.83
Long-Positionen:
171 (94.48%)
Short-Positionen:
10 (5.52%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
0.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-41.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-54.56 USD (8)
Wachstum pro Monat :
92.49%
Jahresprognose:
1 122.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.74 USD
Maximaler:
87.03 USD (37.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.17% (87.03 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|AUDJPY
|14
|NZDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|149
|AUDJPY
|16
|NZDJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|2.6K
|NZDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +84.08 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.69 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 16
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 53
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.
My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.
Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.
