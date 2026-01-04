Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live31 0.00 × 8 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 4 VantageInternational-Live 16 0.00 × 3 Exness-Real17 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 2 Exness-Real14 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 RoboForex-ECN-2 0.00 × 16 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 19 TitanFX-03 0.00 × 1 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 1 Exness-Real4 0.00 × 3 TitanFX-05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 Exness-Real16 0.00 × 1 VantageInternational-Live 2 0.00 × 2 OctaFX-Real9 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 16 Hankotrade-Live 0.00 × 2 FPMarkets-Live2 0.00 × 4 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.17 × 53 LiteFinance-ECN2.com 0.25 × 8 noch 55 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen