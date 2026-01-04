SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Bali Paradiso
Aprison

Bali Paradiso

Aprison
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 94%
OctaFX-Real10
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
181
Gewinntrades:
63 (34.80%)
Verlusttrades:
118 (65.19%)
Bester Trade:
84.08 USD
Schlechtester Trade:
-12.46 USD
Bruttoprofit:
839.91 USD (85 193 pips)
Bruttoverlust:
-681.02 USD (68 722 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (8.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
85.05 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
1.21%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.83
Long-Positionen:
171 (94.48%)
Short-Positionen:
10 (5.52%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
0.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-41.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-54.56 USD (8)
Wachstum pro Monat :
92.49%
Jahresprognose:
1 122.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.74 USD
Maximaler:
87.03 USD (37.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.17% (87.03 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 154
AUDJPY 14
NZDJPY 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 149
AUDJPY 16
NZDJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
AUDJPY 2.6K
NZDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +84.08 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
TitanFX-03
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 16
Hankotrade-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 53
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
noch 55 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.

My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.

Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.


Keine Bewertungen
2026.01.04 16:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.15% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen