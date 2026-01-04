- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
181
Прибыльных трейдов:
63 (34.80%)
Убыточных трейдов:
118 (65.19%)
Лучший трейд:
84.08 USD
Худший трейд:
-12.46 USD
Общая прибыль:
839.91 USD (85 193 pips)
Общий убыток:
-681.02 USD (68 722 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.05 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
1.21%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.83
Длинных трейдов:
171 (94.48%)
Коротких трейдов:
10 (5.52%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
13.33 USD
Средний убыток:
-5.77 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-41.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.56 USD (8)
Прирост в месяц:
92.49%
Годовой прогноз:
1 122.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.74 USD
Максимальная:
87.03 USD (37.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.17% (87.03 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|AUDJPY
|14
|NZDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|149
|AUDJPY
|16
|NZDJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|2.6K
|NZDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +84.08 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +8.13 USD
Макс. убыток в серии: -41.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 16
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 53
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
еще 55...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.
My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.
Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.
Нет отзывов