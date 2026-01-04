СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Bali Paradiso
Aprison

Bali Paradiso

Aprison
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 94%
OctaFX-Real10
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
181
Прибыльных трейдов:
63 (34.80%)
Убыточных трейдов:
118 (65.19%)
Лучший трейд:
84.08 USD
Худший трейд:
-12.46 USD
Общая прибыль:
839.91 USD (85 193 pips)
Общий убыток:
-681.02 USD (68 722 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.05 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
1.21%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.83
Длинных трейдов:
171 (94.48%)
Коротких трейдов:
10 (5.52%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
13.33 USD
Средний убыток:
-5.77 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-41.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.56 USD (8)
Прирост в месяц:
92.49%
Годовой прогноз:
1 122.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.74 USD
Максимальная:
87.03 USD (37.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.17% (87.03 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 154
AUDJPY 14
NZDJPY 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 149
AUDJPY 16
NZDJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 15K
AUDJPY 2.6K
NZDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.08 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +8.13 USD
Макс. убыток в серии: -41.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
TitanFX-03
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 16
Hankotrade-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 53
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
еще 55...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.

My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.

Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.


Нет отзывов
2026.01.04 16:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.15% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика