- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
181
Negociações com lucro:
63 (34.80%)
Negociações com perda:
118 (65.19%)
Melhor negociação:
84.08 USD
Pior negociação:
-12.46 USD
Lucro bruto:
839.91 USD (85 193 pips)
Perda bruta:
-681.02 USD (68 722 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (8.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
85.05 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
1.21%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.83
Negociações longas:
171 (94.48%)
Negociações curtas:
10 (5.52%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
13.33 USD
Perda média:
-5.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-41.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.56 USD (8)
Crescimento mensal:
92.49%
Previsão anual:
1 122.27%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.74 USD
Máximo:
87.03 USD (37.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.17% (87.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|AUDJPY
|14
|NZDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|149
|AUDJPY
|16
|NZDJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|2.6K
|NZDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +84.08 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +8.13 USD
Máxima perda consecutiva: -41.69 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 16
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 53
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.
My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.
Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.
Sem comentários