Aprison

Bali Paradiso

Aprison
0 comentários
14 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 94%
OctaFX-Real10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
181
Negociações com lucro:
63 (34.80%)
Negociações com perda:
118 (65.19%)
Melhor negociação:
84.08 USD
Pior negociação:
-12.46 USD
Lucro bruto:
839.91 USD (85 193 pips)
Perda bruta:
-681.02 USD (68 722 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (8.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
85.05 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
1.21%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.83
Negociações longas:
171 (94.48%)
Negociações curtas:
10 (5.52%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
13.33 USD
Perda média:
-5.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-41.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.56 USD (8)
Crescimento mensal:
92.49%
Previsão anual:
1 122.27%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.74 USD
Máximo:
87.03 USD (37.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.17% (87.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 154
AUDJPY 14
NZDJPY 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 149
AUDJPY 16
NZDJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 15K
AUDJPY 2.6K
NZDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
TitanFX-03
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 16
Hankotrade-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 53
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.

My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.

Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.


Sem comentários
2026.01.04 16:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.15% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
