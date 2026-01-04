信号部分
Aprison

Bali Paradiso

Aprison
0条评论
14
0 / 0 USD
增长自 2025 94%
OctaFX-Real10
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
181
盈利交易:
63 (34.80%)
亏损交易:
118 (65.19%)
最好交易:
84.08 USD
最差交易:
-12.46 USD
毛利:
839.91 USD (85 193 pips)
毛利亏损:
-681.02 USD (68 722 pips)
最大连续赢利:
6 (8.13 USD)
最大连续盈利:
85.05 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
n/a
最大入金加载:
1.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.83
长期交易:
171 (94.48%)
短期交易:
10 (5.52%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.88 USD
平均利润:
13.33 USD
平均损失:
-5.77 USD
最大连续失误:
9 (-41.69 USD)
最大连续亏损:
-54.56 USD (8)
每月增长:
92.49%
年度预测:
1 122.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
22.74 USD
最大值:
87.03 USD (37.17%)
相对跌幅:
结余:
37.17% (87.03 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 154
AUDJPY 14
NZDJPY 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 149
AUDJPY 16
NZDJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 15K
AUDJPY 2.6K
NZDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +84.08 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +8.13 USD
最大连续亏损: -41.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
TitanFX-03
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 16
Hankotrade-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 53
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.

My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.

Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.


没有评论
2026.01.04 16:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.15% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
