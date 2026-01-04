- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
181
盈利交易:
63 (34.80%)
亏损交易:
118 (65.19%)
最好交易:
84.08 USD
最差交易:
-12.46 USD
毛利:
839.91 USD (85 193 pips)
毛利亏损:
-681.02 USD (68 722 pips)
最大连续赢利:
6 (8.13 USD)
最大连续盈利:
85.05 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
n/a
最大入金加载:
1.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.83
长期交易:
171 (94.48%)
短期交易:
10 (5.52%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.88 USD
平均利润:
13.33 USD
平均损失:
-5.77 USD
最大连续失误:
9 (-41.69 USD)
最大连续亏损:
-54.56 USD (8)
每月增长:
92.49%
年度预测:
1 122.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
22.74 USD
最大值:
87.03 USD (37.17%)
相对跌幅:
结余:
37.17% (87.03 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|AUDJPY
|14
|NZDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|149
|AUDJPY
|16
|NZDJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDJPY
|2.6K
|NZDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +84.08 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +8.13 USD
最大连续亏损: -41.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 16
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 53
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
Time Frame used: H1. Using Moving Average, Parabolic SAR and Stochastic to determine Open Position.
My major pairs are for AUDJPY and NZDJPY with TP and SL. TP is mostly 1:1 and SL 1:04.
Gold is set with SL 1:1 and TP mostly 1:3 - 1:8.
没有评论