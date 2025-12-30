- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 660
利益トレード:
835 (50.30%)
損失トレード:
825 (49.70%)
ベストトレード:
3 590.99 USD
最悪のトレード:
-1 639.98 USD
総利益:
124 850.54 USD (1 183 989 pips)
総損失:
-85 804.24 USD (920 883 pips)
最大連続の勝ち:
19 (856.18 USD)
最大連続利益:
15 339.71 USD (11)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
8.52
長いトレード:
1 127 (67.89%)
短いトレード:
533 (32.11%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
23.52 USD
平均利益:
149.52 USD
平均損失:
-104.01 USD
最大連続の負け:
20 (-1 010.04 USD)
最大連続損失:
-4 024.06 USD (6)
月間成長:
4.89%
年間予想:
59.35%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4 581.97 USD (10.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.31% (3 971.94 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|449
|XAUUSD
|413
|GBPJPY
|367
|GBPCAD
|144
|XAUJPY
|128
|EURJPY
|81
|EURSGD
|53
|SUMMARY
|17
|EURCAD
|4
|EURAUD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|-2.3K
|GBPCAD
|892
|XAUJPY
|11K
|EURJPY
|-1.4K
|EURSGD
|63
|SUMMARY
|4K
|EURCAD
|-28
|EURAUD
|-234
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|20K
|XAUUSD
|136K
|GBPJPY
|-25K
|GBPCAD
|2.4K
|XAUJPY
|144K
|EURJPY
|-13K
|EURSGD
|232
|SUMMARY
|0
|EURCAD
|13
|EURAUD
|-308
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 590.99 USD
最悪のトレード: -1 640 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +856.18 USD
最大連続損失: -1 010.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
RinkostMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.32 × 19
|
ICMarketsSC-Live18
|0.40 × 146
|
ICMarketsSC-Live02
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.44 × 131
|
ICMarketsSC-Live25
|0.48 × 25
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 733
|
ICMarketsSC-Live19
|0.96 × 105
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|1.08 × 40
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1221
|
ICMarketsSC-Live11
|1.19 × 458
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 83
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
Valutrades-Real-HK
|2.01 × 141
|
ICMarketsSC-Live27
|2.11 × 315
|
Pepperstone-Edge01
|2.18 × 102
46 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし