Xue Mei

Dudu Whale

Xue Mei
レビュー0件
174週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2022 120%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 660
利益トレード:
835 (50.30%)
損失トレード:
825 (49.70%)
ベストトレード:
3 590.99 USD
最悪のトレード:
-1 639.98 USD
総利益:
124 850.54 USD (1 183 989 pips)
総損失:
-85 804.24 USD (920 883 pips)
最大連続の勝ち:
19 (856.18 USD)
最大連続利益:
15 339.71 USD (11)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
8.52
長いトレード:
1 127 (67.89%)
短いトレード:
533 (32.11%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
23.52 USD
平均利益:
149.52 USD
平均損失:
-104.01 USD
最大連続の負け:
20 (-1 010.04 USD)
最大連続損失:
-4 024.06 USD (6)
月間成長:
4.89%
年間予想:
59.35%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4 581.97 USD (10.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.31% (3 971.94 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 449
XAUUSD 413
GBPJPY 367
GBPCAD 144
XAUJPY 128
EURJPY 81
EURSGD 53
SUMMARY 17
EURCAD 4
EURAUD 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 1.1K
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.3K
GBPCAD 892
XAUJPY 11K
EURJPY -1.4K
EURSGD 63
SUMMARY 4K
EURCAD -28
EURAUD -234
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 20K
XAUUSD 136K
GBPJPY -25K
GBPCAD 2.4K
XAUJPY 144K
EURJPY -13K
EURSGD 232
SUMMARY 0
EURCAD 13
EURAUD -308
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 590.99 USD
最悪のトレード: -1 640 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +856.18 USD
最大連続損失: -1 010.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
0.00 × 1
RinkostMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.32 × 19
ICMarketsSC-Live18
0.40 × 146
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
ICMarkets-Live06
0.44 × 131
ICMarketsSC-Live25
0.48 × 25
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 733
ICMarketsSC-Live19
0.96 × 105
VTMarkets-Live
1.00 × 2
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Axi-US06-Live
1.08 × 40
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1221
ICMarketsSC-Live11
1.19 × 458
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 83
Exness-Real14
1.86 × 7
Valutrades-Real-HK
2.01 × 141
ICMarketsSC-Live27
2.11 × 315
Pepperstone-Edge01
2.18 × 102
レビューなし
2025.12.30 04:38
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.74% of days out of 1217 days of the signal's entire lifetime.
