Signale / MetaTrader 4 / Dudu Whale
Xue Mei

Dudu Whale

Xue Mei
0 Bewertungen
174 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2022 120%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 660
Gewinntrades:
835 (50.30%)
Verlusttrades:
825 (49.70%)
Bester Trade:
3 590.99 USD
Schlechtester Trade:
-1 639.98 USD
Bruttoprofit:
124 850.54 USD (1 183 989 pips)
Bruttoverlust:
-85 804.24 USD (920 883 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (856.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15 339.71 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
24 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
8.52
Long-Positionen:
1 127 (67.89%)
Short-Positionen:
533 (32.11%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
23.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
149.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-104.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-1 010.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 024.06 USD (6)
Wachstum pro Monat :
4.89%
Jahresprognose:
59.35%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4 581.97 USD (10.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.31% (3 971.94 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 449
XAUUSD 413
GBPJPY 367
GBPCAD 144
XAUJPY 128
EURJPY 81
EURSGD 53
SUMMARY 17
EURCAD 4
EURAUD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 1.1K
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.3K
GBPCAD 892
XAUJPY 11K
EURJPY -1.4K
EURSGD 63
SUMMARY 4K
EURCAD -28
EURAUD -234
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 20K
XAUUSD 136K
GBPJPY -25K
GBPCAD 2.4K
XAUJPY 144K
EURJPY -13K
EURSGD 232
SUMMARY 0
EURCAD 13
EURAUD -308
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 590.99 USD
Schlechtester Trade: -1 640 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +856.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 010.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
0.00 × 1
RinkostMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.32 × 19
ICMarketsSC-Live18
0.40 × 146
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
ICMarkets-Live06
0.44 × 131
ICMarketsSC-Live25
0.48 × 25
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 733
ICMarketsSC-Live19
0.96 × 105
VTMarkets-Live
1.00 × 2
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Axi-US06-Live
1.08 × 40
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1221
ICMarketsSC-Live11
1.19 × 458
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 83
Exness-Real14
1.86 × 7
Valutrades-Real-HK
2.01 × 141
ICMarketsSC-Live27
2.11 × 315
Pepperstone-Edge01
2.18 × 102
noch 46 ...
Keine Bewertungen
2025.12.30 04:38
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.74% of days out of 1217 days of the signal's entire lifetime.
