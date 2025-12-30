SeñalesSecciones
Dudu Whale

174 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 120%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 660
Transacciones Rentables:
835 (50.30%)
Transacciones Irrentables:
825 (49.70%)
Mejor transacción:
3 590.99 USD
Peor transacción:
-1 639.98 USD
Beneficio Bruto:
124 850.54 USD (1 183 989 pips)
Pérdidas Brutas:
-85 804.24 USD (920 883 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (856.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15 339.71 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
8.52
Transacciones Largas:
1 127 (67.89%)
Transacciones Cortas:
533 (32.11%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
23.52 USD
Beneficio medio:
149.52 USD
Pérdidas medias:
-104.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-1 010.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 024.06 USD (6)
Crecimiento al mes:
4.89%
Pronóstico anual:
59.35%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4 581.97 USD (10.71%)
Reducción relativa:
De balance:
19.31% (3 971.94 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 449
XAUUSD 413
GBPJPY 367
GBPCAD 144
XAUJPY 128
EURJPY 81
EURSGD 53
SUMMARY 17
EURCAD 4
EURAUD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 1.1K
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.3K
GBPCAD 892
XAUJPY 11K
EURJPY -1.4K
EURSGD 63
SUMMARY 4K
EURCAD -28
EURAUD -234
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 20K
XAUUSD 136K
GBPJPY -25K
GBPCAD 2.4K
XAUJPY 144K
EURJPY -13K
EURSGD 232
SUMMARY 0
EURCAD 13
EURAUD -308
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 590.99 USD
Peor transacción: -1 640 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +856.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 010.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
0.00 × 1
RinkostMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.32 × 19
ICMarketsSC-Live18
0.40 × 146
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
ICMarkets-Live06
0.44 × 131
ICMarketsSC-Live25
0.48 × 25
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 733
ICMarketsSC-Live19
0.96 × 105
VTMarkets-Live
1.00 × 2
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Axi-US06-Live
1.08 × 40
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1221
ICMarketsSC-Live11
1.19 × 458
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 83
Exness-Real14
1.86 × 7
Valutrades-Real-HK
2.01 × 141
ICMarketsSC-Live27
2.11 × 315
Pepperstone-Edge01
2.18 × 102
otros 46...
2025.12.30 04:38
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.74% of days out of 1217 days of the signal's entire lifetime.
