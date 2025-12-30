리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 RinkostMarkets-Live 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN-Zero 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.32 × 19 ICMarketsSC-Live18 0.40 × 146 ICMarketsSC-Live02 0.40 × 5 ICMarkets-Live06 0.44 × 131 ICMarketsSC-Live25 0.48 × 25 ICMarketsSC-Live09 0.62 × 26 ICMarketsSC-Live12 0.75 × 4 RoboForex-Prime 0.79 × 14 ICMarketsSC-Live07 0.96 × 733 ICMarketsSC-Live19 0.96 × 105 VantageInternational-Live 4 1.00 × 2 VTMarkets-Live 1.00 × 2 Axi-US06-Live 1.08 × 40 ICMarketsSC-Live04 1.15 × 1221 ICMarketsSC-Live11 1.19 × 458 ICMarketsSC-Live23 1.23 × 83 ICMarketsSC-Live22 1.30 × 71 Exness-Real14 1.86 × 7 Valutrades-Real-HK 2.01 × 141 ICMarketsSC-Live27 2.11 × 315 46 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오