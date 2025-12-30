시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Dudu Whale
Xue Mei

Dudu Whale

Xue Mei
0 리뷰
안정성
175
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 118%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 668
이익 거래:
839 (50.29%)
손실 거래:
829 (49.70%)
최고의 거래:
3 590.99 USD
최악의 거래:
-1 639.98 USD
총 수익:
126 105.30 USD (1 194 262 pips)
총 손실:
-88 078.73 USD (940 058 pips)
연속 최대 이익:
19 (856.18 USD)
연속 최대 이익:
15 339.71 USD (11)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
77.81%
최대 입금량:
0.44%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
8.30
롱(주식매수):
1 133 (67.93%)
숏(주식차입매도):
535 (32.07%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
22.80 USD
평균 이익:
150.30 USD
평균 손실:
-106.25 USD
연속 최대 손실:
20 (-1 010.04 USD)
연속 최대 손실:
-4 024.06 USD (6)
월별 성장률:
5.69%
연간 예측:
69.03%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4 581.97 USD (10.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.31% (3 971.94 USD)
자본금별:
1.04% (1 092.44 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 449
XAUUSD 420
GBPJPY 367
GBPCAD 144
XAUJPY 129
EURJPY 81
EURSGD 53
SUMMARY 17
EURCAD 4
EURAUD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 1.1K
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.3K
GBPCAD 892
XAUJPY 10K
EURJPY -1.4K
EURSGD 63
SUMMARY 4K
EURCAD -28
EURAUD -234
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 20K
XAUUSD 137K
GBPJPY -25K
GBPCAD 2.4K
XAUJPY 134K
EURJPY -13K
EURSGD 232
SUMMARY 0
EURCAD 13
EURAUD -308
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 590.99 USD
최악의 거래: -1 640 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +856.18 USD
연속 최대 손실: -1 010.04 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
RinkostMarkets-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.32 × 19
ICMarketsSC-Live18
0.40 × 146
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
ICMarkets-Live06
0.44 × 131
ICMarketsSC-Live25
0.48 × 25
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 733
ICMarketsSC-Live19
0.96 × 105
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Axi-US06-Live
1.08 × 40
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1221
ICMarketsSC-Live11
1.19 × 458
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 83
ICMarketsSC-Live22
1.30 × 71
Exness-Real14
1.86 × 7
Valutrades-Real-HK
2.01 × 141
ICMarketsSC-Live27
2.11 × 315
46 더...
리뷰 없음
2025.12.30 04:38
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.74% of days out of 1217 days of the signal's entire lifetime.
