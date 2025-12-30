- 자본
- 축소
트레이드:
1 668
이익 거래:
839 (50.29%)
손실 거래:
829 (49.70%)
최고의 거래:
3 590.99 USD
최악의 거래:
-1 639.98 USD
총 수익:
126 105.30 USD (1 194 262 pips)
총 손실:
-88 078.73 USD (940 058 pips)
연속 최대 이익:
19 (856.18 USD)
연속 최대 이익:
15 339.71 USD (11)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
77.81%
최대 입금량:
0.44%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
8.30
롱(주식매수):
1 133 (67.93%)
숏(주식차입매도):
535 (32.07%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
22.80 USD
평균 이익:
150.30 USD
평균 손실:
-106.25 USD
연속 최대 손실:
20 (-1 010.04 USD)
연속 최대 손실:
-4 024.06 USD (6)
월별 성장률:
5.69%
연간 예측:
69.03%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4 581.97 USD (10.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.31% (3 971.94 USD)
자본금별:
1.04% (1 092.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|449
|XAUUSD
|420
|GBPJPY
|367
|GBPCAD
|144
|XAUJPY
|129
|EURJPY
|81
|EURSGD
|53
|SUMMARY
|17
|EURCAD
|4
|EURAUD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|-2.3K
|GBPCAD
|892
|XAUJPY
|10K
|EURJPY
|-1.4K
|EURSGD
|63
|SUMMARY
|4K
|EURCAD
|-28
|EURAUD
|-234
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|20K
|XAUUSD
|137K
|GBPJPY
|-25K
|GBPCAD
|2.4K
|XAUJPY
|134K
|EURJPY
|-13K
|EURSGD
|232
|SUMMARY
|0
|EURCAD
|13
|EURAUD
|-308
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 590.99 USD
최악의 거래: -1 640 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +856.18 USD
연속 최대 손실: -1 010.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
RinkostMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.32 × 19
|
ICMarketsSC-Live18
|0.40 × 146
|
ICMarketsSC-Live02
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.44 × 131
|
ICMarketsSC-Live25
|0.48 × 25
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 733
|
ICMarketsSC-Live19
|0.96 × 105
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|1.08 × 40
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1221
|
ICMarketsSC-Live11
|1.19 × 458
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 83
|
ICMarketsSC-Live22
|1.30 × 71
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
Valutrades-Real-HK
|2.01 × 141
|
ICMarketsSC-Live27
|2.11 × 315
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
118%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
175
98%
1 668
50%
78%
1.43
22.80
USD
USD
19%
1:500