- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 660
盈利交易:
835 (50.30%)
亏损交易:
825 (49.70%)
最好交易:
3 590.99 USD
最差交易:
-1 639.98 USD
毛利:
124 850.54 USD (1 183 989 pips)
毛利亏损:
-85 804.24 USD (920 883 pips)
最大连续赢利:
19 (856.18 USD)
最大连续盈利:
15 339.71 USD (11)
夏普比率:
0.07
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.52
长期交易:
1 127 (67.89%)
短期交易:
533 (32.11%)
利润因子:
1.46
预期回报:
23.52 USD
平均利润:
149.52 USD
平均损失:
-104.01 USD
最大连续失误:
20 (-1 010.04 USD)
最大连续亏损:
-4 024.06 USD (6)
每月增长:
4.89%
年度预测:
59.35%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4 581.97 USD (10.71%)
相对跌幅:
结余:
19.31% (3 971.94 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|449
|XAUUSD
|413
|GBPJPY
|367
|GBPCAD
|144
|XAUJPY
|128
|EURJPY
|81
|EURSGD
|53
|SUMMARY
|17
|EURCAD
|4
|EURAUD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|-2.3K
|GBPCAD
|892
|XAUJPY
|11K
|EURJPY
|-1.4K
|EURSGD
|63
|SUMMARY
|4K
|EURCAD
|-28
|EURAUD
|-234
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|20K
|XAUUSD
|136K
|GBPJPY
|-25K
|GBPCAD
|2.4K
|XAUJPY
|144K
|EURJPY
|-13K
|EURSGD
|232
|SUMMARY
|0
|EURCAD
|13
|EURAUD
|-308
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 590.99 USD
最差交易: -1 640 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +856.18 USD
最大连续亏损: -1 010.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
RinkostMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.32 × 19
|
ICMarketsSC-Live18
|0.40 × 146
|
ICMarketsSC-Live02
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.44 × 131
|
ICMarketsSC-Live25
|0.48 × 25
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 733
|
ICMarketsSC-Live19
|0.96 × 105
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|1.08 × 40
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1221
|
ICMarketsSC-Live11
|1.19 × 458
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 83
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
Valutrades-Real-HK
|2.01 × 141
|
ICMarketsSC-Live27
|2.11 × 315
|
Pepperstone-Edge01
|2.18 × 102
