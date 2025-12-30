信号部分
Xue Mei

Dudu Whale

Xue Mei
174
0 / 0 USD
增长自 2022 120%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 660
盈利交易:
835 (50.30%)
亏损交易:
825 (49.70%)
最好交易:
3 590.99 USD
最差交易:
-1 639.98 USD
毛利:
124 850.54 USD (1 183 989 pips)
毛利亏损:
-85 804.24 USD (920 883 pips)
最大连续赢利:
19 (856.18 USD)
最大连续盈利:
15 339.71 USD (11)
夏普比率:
0.07
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.52
长期交易:
1 127 (67.89%)
短期交易:
533 (32.11%)
利润因子:
1.46
预期回报:
23.52 USD
平均利润:
149.52 USD
平均损失:
-104.01 USD
最大连续失误:
20 (-1 010.04 USD)
最大连续亏损:
-4 024.06 USD (6)
每月增长:
4.89%
年度预测:
59.35%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4 581.97 USD (10.71%)
相对跌幅:
结余:
19.31% (3 971.94 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 449
XAUUSD 413
GBPJPY 367
GBPCAD 144
XAUJPY 128
EURJPY 81
EURSGD 53
SUMMARY 17
EURCAD 4
EURAUD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 1.1K
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.3K
GBPCAD 892
XAUJPY 11K
EURJPY -1.4K
EURSGD 63
SUMMARY 4K
EURCAD -28
EURAUD -234
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 20K
XAUUSD 136K
GBPJPY -25K
GBPCAD 2.4K
XAUJPY 144K
EURJPY -13K
EURSGD 232
SUMMARY 0
EURCAD 13
EURAUD -308
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 590.99 USD
最差交易: -1 640 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +856.18 USD
最大连续亏损: -1 010.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
0.00 × 1
RinkostMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.32 × 19
ICMarketsSC-Live18
0.40 × 146
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
ICMarkets-Live06
0.44 × 131
ICMarketsSC-Live25
0.48 × 25
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 733
ICMarketsSC-Live19
0.96 × 105
VTMarkets-Live
1.00 × 2
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Axi-US06-Live
1.08 × 40
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1221
ICMarketsSC-Live11
1.19 × 458
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 83
Exness-Real14
1.86 × 7
Valutrades-Real-HK
2.01 × 141
ICMarketsSC-Live27
2.11 × 315
Pepperstone-Edge01
2.18 × 102
46 更多...
2025.12.30 04:38
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.74% of days out of 1217 days of the signal's entire lifetime.
