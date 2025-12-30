- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 660
Прибыльных трейдов:
835 (50.30%)
Убыточных трейдов:
825 (49.70%)
Лучший трейд:
3 590.99 USD
Худший трейд:
-1 639.98 USD
Общая прибыль:
124 850.54 USD (1 183 989 pips)
Общий убыток:
-85 804.24 USD (920 883 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (856.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 339.71 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.52
Длинных трейдов:
1 127 (67.89%)
Коротких трейдов:
533 (32.11%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
23.52 USD
Средняя прибыль:
149.52 USD
Средний убыток:
-104.01 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-1 010.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 024.06 USD (6)
Прирост в месяц:
4.89%
Годовой прогноз:
59.35%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 581.97 USD (10.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.31% (3 971.94 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|449
|XAUUSD
|413
|GBPJPY
|367
|GBPCAD
|144
|XAUJPY
|128
|EURJPY
|81
|EURSGD
|53
|SUMMARY
|17
|EURCAD
|4
|EURAUD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|-2.3K
|GBPCAD
|892
|XAUJPY
|11K
|EURJPY
|-1.4K
|EURSGD
|63
|SUMMARY
|4K
|EURCAD
|-28
|EURAUD
|-234
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|20K
|XAUUSD
|136K
|GBPJPY
|-25K
|GBPCAD
|2.4K
|XAUJPY
|144K
|EURJPY
|-13K
|EURSGD
|232
|SUMMARY
|0
|EURCAD
|13
|EURAUD
|-308
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 590.99 USD
Худший трейд: -1 640 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +856.18 USD
Макс. убыток в серии: -1 010.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
RinkostMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.32 × 19
|
ICMarketsSC-Live18
|0.40 × 146
|
ICMarketsSC-Live02
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.44 × 131
|
ICMarketsSC-Live25
|0.48 × 25
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 733
|
ICMarketsSC-Live19
|0.96 × 105
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|1.08 × 40
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1221
|
ICMarketsSC-Live11
|1.19 × 458
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 83
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
Valutrades-Real-HK
|2.01 × 141
|
ICMarketsSC-Live27
|2.11 × 315
|
Pepperstone-Edge01
|2.18 × 102
еще 46...
