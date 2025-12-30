СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Dudu Whale
Xue Mei

Dudu Whale

Xue Mei
0 отзывов
174 недели
0 / 0 USD
прирост с 2022 120%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 660
Прибыльных трейдов:
835 (50.30%)
Убыточных трейдов:
825 (49.70%)
Лучший трейд:
3 590.99 USD
Худший трейд:
-1 639.98 USD
Общая прибыль:
124 850.54 USD (1 183 989 pips)
Общий убыток:
-85 804.24 USD (920 883 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (856.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 339.71 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.52
Длинных трейдов:
1 127 (67.89%)
Коротких трейдов:
533 (32.11%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
23.52 USD
Средняя прибыль:
149.52 USD
Средний убыток:
-104.01 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-1 010.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 024.06 USD (6)
Прирост в месяц:
4.89%
Годовой прогноз:
59.35%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 581.97 USD (10.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.31% (3 971.94 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 449
XAUUSD 413
GBPJPY 367
GBPCAD 144
XAUJPY 128
EURJPY 81
EURSGD 53
SUMMARY 17
EURCAD 4
EURAUD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 1.1K
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.3K
GBPCAD 892
XAUJPY 11K
EURJPY -1.4K
EURSGD 63
SUMMARY 4K
EURCAD -28
EURAUD -234
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 20K
XAUUSD 136K
GBPJPY -25K
GBPCAD 2.4K
XAUJPY 144K
EURJPY -13K
EURSGD 232
SUMMARY 0
EURCAD 13
EURAUD -308
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 590.99 USD
Худший трейд: -1 640 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +856.18 USD
Макс. убыток в серии: -1 010.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
0.00 × 1
RinkostMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.32 × 19
ICMarketsSC-Live18
0.40 × 146
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
ICMarkets-Live06
0.44 × 131
ICMarketsSC-Live25
0.48 × 25
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 733
ICMarketsSC-Live19
0.96 × 105
VTMarkets-Live
1.00 × 2
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Axi-US06-Live
1.08 × 40
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1221
ICMarketsSC-Live11
1.19 × 458
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 83
Exness-Real14
1.86 × 7
Valutrades-Real-HK
2.01 × 141
ICMarketsSC-Live27
2.11 × 315
Pepperstone-Edge01
2.18 × 102
еще 46...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.30 04:38
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.74% of days out of 1217 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика