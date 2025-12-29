- Croissance
Trades:
83
Bénéfice trades:
54 (65.06%)
Perte trades:
29 (34.94%)
Meilleure transaction:
136.08 USD
Pire transaction:
-390.92 USD
Bénéfice brut:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Perte brute:
-1 443.28 USD (751 527 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (544.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
544.75 USD (25)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
38.73%
Charge de dépôt maximale:
1.30%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
38 (45.78%)
Courts trades:
45 (54.22%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-2.07 USD
Bénéfice moyen:
23.54 USD
Perte moyenne:
-49.77 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-87.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-766.92 USD (5)
Croissance mensuelle:
-0.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
194.32 USD
Maximal:
767.50 USD (3.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.82% (767.50 USD)
Par fonds propres:
1.16% (229.10 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|48
|BTCUSD
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.p
|-404
|BTCUSD
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.p
|-769
|BTCUSD
|210K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +136.08 USD
Pire transaction: -391 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +544.75 USD
Perte consécutive maximale: -87.42 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
|Set File
|Magic
|Pos
|Loss
|Profit (M)
|Potantial
|Note
|Last Loss
|BTC MACD
|55736
|6
|930
|260
|Medium
|BTC Lydians
|85736
|4
|2130
|400
|Safe
|GOLD Trendcather
|4
|2120
|520
|Safe
|GOLD Lydians 20M-4H
|4
|1440
|400
|Yearly 1 lose
|Lot size can be reduced by half.
|2025.11.19
|GOLD Lydians-R 20M-4H
|4
|720
|200
|Yearly 1 lose
|2025.03.05
|GOLD SuperTr
|23730
|4
|720
|130
|Safe
|GOLD SuperTr-R
|23731
|4-5
|2100
|150
|Safe
|GOLD ATR-
|5
|700
|300
|Medium
Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
Aucun avis
