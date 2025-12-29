SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FX Hotel Development in Progress
OMG FZE LLC

FX Hotel Development in Progress

OMG FZE LLC
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
PUPrime-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
83
Bénéfice trades:
54 (65.06%)
Perte trades:
29 (34.94%)
Meilleure transaction:
136.08 USD
Pire transaction:
-390.92 USD
Bénéfice brut:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Perte brute:
-1 443.28 USD (751 527 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (544.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
544.75 USD (25)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
38.73%
Charge de dépôt maximale:
1.30%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
38 (45.78%)
Courts trades:
45 (54.22%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-2.07 USD
Bénéfice moyen:
23.54 USD
Perte moyenne:
-49.77 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-87.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-766.92 USD (5)
Croissance mensuelle:
-0.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
194.32 USD
Maximal:
767.50 USD (3.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.82% (767.50 USD)
Par fonds propres:
1.16% (229.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.p 48
BTCUSD 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.p -404
BTCUSD 232
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.p -769
BTCUSD 210K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Set File Magic Pos Loss Profit (M) Potantial Note Last Loss
BTC MACD 55736 6 930 260 Medium
BTC Lydians 85736 4 2130 400 Safe
GOLD Trendcather 4 2120 520 Safe
GOLD Lydians 20M-4H 4 1440 400 Yearly 1 lose Lot size can be reduced by half. 2025.11.19
GOLD Lydians-R 20M-4H 4 720 200 Yearly 1 lose 2025.03.05
GOLD SuperTr 23730 4 720 130 Safe
GOLD SuperTr-R 23731 4-5 2100 150 Safe
GOLD ATR- 5 700 300 Medium

Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
































Aucun avis
2025.12.29 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
