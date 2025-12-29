SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FX Hotel Development in Progress
OMG FZE LLC

FX Hotel Development in Progress

OMG FZE LLC
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
PUPrime-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
54 (65.06%)
Loss Trade:
29 (34.94%)
Best Trade:
136.08 USD
Worst Trade:
-390.92 USD
Profitto lordo:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Perdita lorda:
-1 443.28 USD (751 527 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (544.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
544.75 USD (25)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
38.73%
Massimo carico di deposito:
1.30%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
38 (45.78%)
Short Trade:
45 (54.22%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-2.07 USD
Profitto medio:
23.54 USD
Perdita media:
-49.77 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-87.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-766.92 USD (5)
Crescita mensile:
-0.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
194.32 USD
Massimale:
767.50 USD (3.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.82% (767.50 USD)
Per equità:
1.16% (229.10 USD)

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.p 48
BTCUSD 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.p -404
BTCUSD 232
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.p -769
BTCUSD 210K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +136.08 USD
Worst Trade: -391 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +544.75 USD
Massima perdita consecutiva: -87.42 USD

Set File Magic Pos Loss Profit (M) Potantial Note Last Loss
BTC MACD 55736 6 930 260 Medium
BTC Lydians 85736 4 2130 400 Safe
GOLD Trendcather 4 2120 520 Safe
GOLD Lydians 20M-4H 4 1440 400 Yearly 1 lose Lot size can be reduced by half. 2025.11.19
GOLD Lydians-R 20M-4H 4 720 200 Yearly 1 lose 2025.03.05
GOLD SuperTr 23730 4 720 130 Safe
GOLD SuperTr-R 23731 4-5 2100 150 Safe
GOLD ATR- 5 700 300 Medium

Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
































2025.12.29 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
