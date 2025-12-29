- Crescita
Trade:
83
Profit Trade:
54 (65.06%)
Loss Trade:
29 (34.94%)
Best Trade:
136.08 USD
Worst Trade:
-390.92 USD
Profitto lordo:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Perdita lorda:
-1 443.28 USD (751 527 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (544.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
544.75 USD (25)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
38.73%
Massimo carico di deposito:
1.30%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
38 (45.78%)
Short Trade:
45 (54.22%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-2.07 USD
Profitto medio:
23.54 USD
Perdita media:
-49.77 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-87.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-766.92 USD (5)
Crescita mensile:
-0.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
194.32 USD
Massimale:
767.50 USD (3.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.82% (767.50 USD)
Per equità:
1.16% (229.10 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|48
|BTCUSD
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.p
|-404
|BTCUSD
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.p
|-769
|BTCUSD
|210K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +136.08 USD
Worst Trade: -391 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +544.75 USD
Massima perdita consecutiva: -87.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
|Set File
|Magic
|Pos
|Loss
|Profit (M)
|Potantial
|Note
|Last Loss
|BTC MACD
|55736
|6
|930
|260
|Medium
|BTC Lydians
|85736
|4
|2130
|400
|Safe
|GOLD Trendcather
|4
|2120
|520
|Safe
|GOLD Lydians 20M-4H
|4
|1440
|400
|Yearly 1 lose
|Lot size can be reduced by half.
|2025.11.19
|GOLD Lydians-R 20M-4H
|4
|720
|200
|Yearly 1 lose
|2025.03.05
|GOLD SuperTr
|23730
|4
|720
|130
|Safe
|GOLD SuperTr-R
|23731
|4-5
|2100
|150
|Safe
|GOLD ATR-
|5
|700
|300
|Medium
Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
