いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro.com-Real08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FxPro.com-Real08 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 1 FBS-Real-12 7.53 × 15 FxPro.com-Real01 11.20 × 10