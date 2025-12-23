- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
431
利益トレード:
303 (70.30%)
損失トレード:
128 (29.70%)
ベストトレード:
667.26 USD
最悪のトレード:
-2 070.45 USD
総利益:
10 431.88 USD (370 242 pips)
総損失:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
最大連続の勝ち:
22 (492.12 USD)
最大連続利益:
2 257.71 USD (7)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
286 (66.36%)
短いトレード:
145 (33.64%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
5.19 USD
平均利益:
34.43 USD
平均損失:
-64.04 USD
最大連続の負け:
6 (-49.31 USD)
最大連続損失:
-2 070.45 USD (1)
月間成長:
7.70%
年間予想:
93.47%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
280.14 USD
最大の:
3 045.32 USD (71.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.67% (3 045.32 USD)
エクイティによる:
8.79% (197.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|184
|WTI
|82
|SILVER
|73
|EURUSD
|44
|USDJPY
|28
|AUDNZD
|9
|GBPUSD
|5
|#USSPX500
|3
|#ChinaA50
|2
|#Euro50
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|2.3K
|WTI
|-451
|SILVER
|-26
|EURUSD
|237
|USDJPY
|112
|AUDNZD
|-7
|GBPUSD
|76
|#USSPX500
|0
|#ChinaA50
|0
|#Euro50
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|160K
|WTI
|-2.9K
|SILVER
|2K
|EURUSD
|2.7K
|USDJPY
|2.1K
|AUDNZD
|75
|GBPUSD
|1.3K
|#USSPX500
|-2.6K
|#ChinaA50
|-7.8K
|#Euro50
|3.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +667.26 USD
最悪のトレード: -2 070 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +492.12 USD
最大連続損失: -49.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro.com-Real08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|7.53 × 15
|
FxPro.com-Real01
|11.20 × 10
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
175 USD/月
144%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
18
4%
431
70%
100%
1.27
5.19
USD
USD
62%
1:500