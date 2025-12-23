SignauxSections
Zu Qin Hu

Chaos gold

Zu Qin Hu
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 175 USD par mois
croissance depuis 2025 128%
FxPro.com-Real08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
427
Bénéfice trades:
299 (70.02%)
Perte trades:
128 (29.98%)
Meilleure transaction:
667.26 USD
Pire transaction:
-2 070.45 USD
Bénéfice brut:
10 099.27 USD (366 721 pips)
Perte brute:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (492.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 925.10 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.08%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.62
Longs trades:
283 (66.28%)
Courts trades:
144 (33.72%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
4.45 USD
Bénéfice moyen:
33.78 USD
Perte moyenne:
-64.04 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-49.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 070.45 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.78%
Prévision annuelle:
9.52%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
280.14 USD
Maximal:
3 045.32 USD (71.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.67% (3 045.32 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 184
WTI 81
SILVER 73
EURUSD 41
USDJPY 28
AUDNZD 9
GBPUSD 5
#USSPX500 3
#ChinaA50 2
#Euro50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 2.3K
WTI -522
SILVER -26
EURUSD -25
USDJPY 112
AUDNZD -7
GBPUSD 76
#USSPX500 0
#ChinaA50 0
#Euro50 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 160K
WTI -3.4K
SILVER 2K
EURUSD -278
USDJPY 2.1K
AUDNZD 75
GBPUSD 1.3K
#USSPX500 -2.6K
#ChinaA50 -7.8K
#Euro50 3.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +667.26 USD
Pire transaction: -2 070 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +492.12 USD
Perte consécutive maximale: -49.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxPro.com-Real08
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 1
FBS-Real-12
7.53 × 15
FxPro.com-Real01
11.20 × 10
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
Aucun avis
2025.12.23 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.48% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 09:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 09:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.