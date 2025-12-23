- 자본
- 축소
트레이드:
460
이익 거래:
325 (70.65%)
손실 거래:
135 (29.35%)
최고의 거래:
667.26 USD
최악의 거래:
-2 070.45 USD
총 수익:
12 552.20 USD (408 471 pips)
총 손실:
-8 380.11 USD (214 204 pips)
연속 최대 이익:
22 (492.12 USD)
연속 최대 이익:
2 766.40 USD (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
92.57%
최대 입금량:
8.57%
최근 거래:
18 분 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.37
롱(주식매수):
300 (65.22%)
숏(주식차입매도):
160 (34.78%)
수익 요인:
1.50
기대수익:
9.07 USD
평균 이익:
38.62 USD
평균 손실:
-62.07 USD
연속 최대 손실:
6 (-49.31 USD)
연속 최대 손실:
-2 070.45 USD (1)
월별 성장률:
102.35%
연간 예측:
1 241.83%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
280.14 USD
최대한의:
3 045.32 USD (71.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
61.67% (3 045.32 USD)
자본금별:
19.11% (812.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|191
|WTI
|91
|SILVER
|79
|EURUSD
|46
|USDJPY
|33
|AUDNZD
|9
|GBPUSD
|5
|#USSPX500
|3
|#ChinaA50
|2
|#Euro50
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|3K
|WTI
|-86
|SILVER
|817
|EURUSD
|239
|USDJPY
|84
|AUDNZD
|-7
|GBPUSD
|76
|#USSPX500
|0
|#ChinaA50
|0
|#Euro50
|2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|185K
|WTI
|-962
|SILVER
|12K
|EURUSD
|2.8K
|USDJPY
|1.9K
|AUDNZD
|75
|GBPUSD
|1.3K
|#USSPX500
|-2.6K
|#ChinaA50
|-7.8K
|#Euro50
|3.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +667.26 USD
최악의 거래: -2 070 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +492.12 USD
연속 최대 손실: -49.31 USD
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
