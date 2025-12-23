- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
430
Прибыльных трейдов:
302 (70.23%)
Убыточных трейдов:
128 (29.77%)
Лучший трейд:
667.26 USD
Худший трейд:
-2 070.45 USD
Общая прибыль:
10 361.28 USD (369 726 pips)
Общий убыток:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (492.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 187.11 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.20%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
286 (66.51%)
Коротких трейдов:
144 (33.49%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
5.03 USD
Средняя прибыль:
34.31 USD
Средний убыток:
-64.04 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-49.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 070.45 USD (1)
Прирост в месяц:
6.60%
Годовой прогноз:
80.04%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
280.14 USD
Максимальная:
3 045.32 USD (71.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.67% (3 045.32 USD)
По эквити:
7.88% (177.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|184
|WTI
|81
|SILVER
|73
|EURUSD
|44
|USDJPY
|28
|AUDNZD
|9
|GBPUSD
|5
|#USSPX500
|3
|#ChinaA50
|2
|#Euro50
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|2.3K
|WTI
|-522
|SILVER
|-26
|EURUSD
|237
|USDJPY
|112
|AUDNZD
|-7
|GBPUSD
|76
|#USSPX500
|0
|#ChinaA50
|0
|#Euro50
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|160K
|WTI
|-3.4K
|SILVER
|2K
|EURUSD
|2.7K
|USDJPY
|2.1K
|AUDNZD
|75
|GBPUSD
|1.3K
|#USSPX500
|-2.6K
|#ChinaA50
|-7.8K
|#Euro50
|3.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +667.26 USD
Худший трейд: -2 070 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +492.12 USD
Макс. убыток в серии: -49.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro.com-Real08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|7.53 × 15
|
FxPro.com-Real01
|11.20 × 10
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
175 USD в месяц
141%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
18
4%
430
70%
100%
1.26
5.03
USD
USD
62%
1:500