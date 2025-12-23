СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Chaos gold
Zu Qin Hu

Chaos gold

Zu Qin Hu
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 175 USD в месяц
прирост с 2025 141%
FxPro.com-Real08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
430
Прибыльных трейдов:
302 (70.23%)
Убыточных трейдов:
128 (29.77%)
Лучший трейд:
667.26 USD
Худший трейд:
-2 070.45 USD
Общая прибыль:
10 361.28 USD (369 726 pips)
Общий убыток:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (492.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 187.11 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.20%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
286 (66.51%)
Коротких трейдов:
144 (33.49%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
5.03 USD
Средняя прибыль:
34.31 USD
Средний убыток:
-64.04 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-49.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 070.45 USD (1)
Прирост в месяц:
6.60%
Годовой прогноз:
80.04%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
280.14 USD
Максимальная:
3 045.32 USD (71.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.67% (3 045.32 USD)
По эквити:
7.88% (177.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 184
WTI 81
SILVER 73
EURUSD 44
USDJPY 28
AUDNZD 9
GBPUSD 5
#USSPX500 3
#ChinaA50 2
#Euro50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 2.3K
WTI -522
SILVER -26
EURUSD 237
USDJPY 112
AUDNZD -7
GBPUSD 76
#USSPX500 0
#ChinaA50 0
#Euro50 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 160K
WTI -3.4K
SILVER 2K
EURUSD 2.7K
USDJPY 2.1K
AUDNZD 75
GBPUSD 1.3K
#USSPX500 -2.6K
#ChinaA50 -7.8K
#Euro50 3.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +667.26 USD
Худший трейд: -2 070 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +492.12 USD
Макс. убыток в серии: -49.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro.com-Real08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FxPro.com-Real08
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 1
FBS-Real-12
7.53 × 15
FxPro.com-Real01
11.20 × 10
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
Нет отзывов
2025.12.23 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.48% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 09:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 09:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
