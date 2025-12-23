SinaisSeções
Zu Qin Hu

Chaos gold

Zu Qin Hu
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 175 USD por mês
crescimento desde 2025 144%
FxPro.com-Real08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
431
Negociações com lucro:
303 (70.30%)
Negociações com perda:
128 (29.70%)
Melhor negociação:
667.26 USD
Pior negociação:
-2 070.45 USD
Lucro bruto:
10 431.88 USD (370 242 pips)
Perda bruta:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (492.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 257.71 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
286 (66.36%)
Negociações curtas:
145 (33.64%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
5.19 USD
Lucro médio:
34.43 USD
Perda média:
-64.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-49.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 070.45 USD (1)
Crescimento mensal:
7.70%
Previsão anual:
93.47%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
280.14 USD
Máximo:
3 045.32 USD (71.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.67% (3 045.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.79% (197.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 184
WTI 82
SILVER 73
EURUSD 44
USDJPY 28
AUDNZD 9
GBPUSD 5
#USSPX500 3
#ChinaA50 2
#Euro50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 2.3K
WTI -451
SILVER -26
EURUSD 237
USDJPY 112
AUDNZD -7
GBPUSD 76
#USSPX500 0
#ChinaA50 0
#Euro50 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 160K
WTI -2.9K
SILVER 2K
EURUSD 2.7K
USDJPY 2.1K
AUDNZD 75
GBPUSD 1.3K
#USSPX500 -2.6K
#ChinaA50 -7.8K
#Euro50 3.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +667.26 USD
Pior negociação: -2 070 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +492.12 USD
Máxima perda consecutiva: -49.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxPro.com-Real08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FxPro.com-Real08
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 1
FBS-Real-12
7.53 × 15
FxPro.com-Real01
11.20 × 10
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
Sem comentários
2025.12.23 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.48% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 09:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 09:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Chaos gold
175 USD por mês
144%
0
0
USD
2.3K
USD
18
4%
431
70%
100%
1.27
5.19
USD
62%
1:500
