- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
431
Negociações com lucro:
303 (70.30%)
Negociações com perda:
128 (29.70%)
Melhor negociação:
667.26 USD
Pior negociação:
-2 070.45 USD
Lucro bruto:
10 431.88 USD (370 242 pips)
Perda bruta:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (492.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 257.71 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
286 (66.36%)
Negociações curtas:
145 (33.64%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
5.19 USD
Lucro médio:
34.43 USD
Perda média:
-64.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-49.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 070.45 USD (1)
Crescimento mensal:
7.70%
Previsão anual:
93.47%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
280.14 USD
Máximo:
3 045.32 USD (71.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.67% (3 045.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.79% (197.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|184
|WTI
|82
|SILVER
|73
|EURUSD
|44
|USDJPY
|28
|AUDNZD
|9
|GBPUSD
|5
|#USSPX500
|3
|#ChinaA50
|2
|#Euro50
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|2.3K
|WTI
|-451
|SILVER
|-26
|EURUSD
|237
|USDJPY
|112
|AUDNZD
|-7
|GBPUSD
|76
|#USSPX500
|0
|#ChinaA50
|0
|#Euro50
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|160K
|WTI
|-2.9K
|SILVER
|2K
|EURUSD
|2.7K
|USDJPY
|2.1K
|AUDNZD
|75
|GBPUSD
|1.3K
|#USSPX500
|-2.6K
|#ChinaA50
|-7.8K
|#Euro50
|3.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +667.26 USD
Pior negociação: -2 070 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +492.12 USD
Máxima perda consecutiva: -49.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxPro.com-Real08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|7.53 × 15
|
FxPro.com-Real01
|11.20 × 10
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
175 USD por mês
144%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
18
4%
431
70%
100%
1.27
5.19
USD
USD
62%
1:500