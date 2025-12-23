SignaleKategorien
Zu Qin Hu

Chaos gold

Zu Qin Hu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 175 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 144%
FxPro.com-Real08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
431
Gewinntrades:
303 (70.30%)
Verlusttrades:
128 (29.70%)
Bester Trade:
667.26 USD
Schlechtester Trade:
-2 070.45 USD
Bruttoprofit:
10 431.88 USD (370 242 pips)
Bruttoverlust:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (492.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 257.71 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
87.47%
Max deposit load:
4.20%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
286 (66.36%)
Short-Positionen:
145 (33.64%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
5.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-64.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-49.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 070.45 USD (1)
Wachstum pro Monat :
9.66%
Jahresprognose:
117.20%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
280.14 USD
Maximaler:
3 045.32 USD (71.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.67% (3 045.32 USD)
Kapital:
8.79% (197.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 184
WTI 82
SILVER 73
EURUSD 44
USDJPY 28
AUDNZD 9
GBPUSD 5
#USSPX500 3
#ChinaA50 2
#Euro50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 2.3K
WTI -451
SILVER -26
EURUSD 237
USDJPY 112
AUDNZD -7
GBPUSD 76
#USSPX500 0
#ChinaA50 0
#Euro50 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 160K
WTI -2.9K
SILVER 2K
EURUSD 2.7K
USDJPY 2.1K
AUDNZD 75
GBPUSD 1.3K
#USSPX500 -2.6K
#ChinaA50 -7.8K
#Euro50 3.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +667.26 USD
Schlechtester Trade: -2 070 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +492.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -49.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FxPro.com-Real08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FxPro.com-Real08
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 1
FBS-Real-12
7.53 × 15
FxPro.com-Real01
11.20 × 10
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
Keine Bewertungen
2025.12.23 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.48% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 09:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 09:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
