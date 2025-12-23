- Wachstum
Trades insgesamt:
431
Gewinntrades:
303 (70.30%)
Verlusttrades:
128 (29.70%)
Bester Trade:
667.26 USD
Schlechtester Trade:
-2 070.45 USD
Bruttoprofit:
10 431.88 USD (370 242 pips)
Bruttoverlust:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (492.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 257.71 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
87.47%
Max deposit load:
4.20%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
286 (66.36%)
Short-Positionen:
145 (33.64%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
5.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-64.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-49.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 070.45 USD (1)
Wachstum pro Monat :
9.66%
Jahresprognose:
117.20%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
280.14 USD
Maximaler:
3 045.32 USD (71.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.67% (3 045.32 USD)
Kapital:
8.79% (197.45 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|184
|WTI
|82
|SILVER
|73
|EURUSD
|44
|USDJPY
|28
|AUDNZD
|9
|GBPUSD
|5
|#USSPX500
|3
|#ChinaA50
|2
|#Euro50
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|2.3K
|WTI
|-451
|SILVER
|-26
|EURUSD
|237
|USDJPY
|112
|AUDNZD
|-7
|GBPUSD
|76
|#USSPX500
|0
|#ChinaA50
|0
|#Euro50
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|160K
|WTI
|-2.9K
|SILVER
|2K
|EURUSD
|2.7K
|USDJPY
|2.1K
|AUDNZD
|75
|GBPUSD
|1.3K
|#USSPX500
|-2.6K
|#ChinaA50
|-7.8K
|#Euro50
|3.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +667.26 USD
Schlechtester Trade: -2 070 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +492.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -49.31 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FxPro.com-Real08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|7.53 × 15
|
FxPro.com-Real01
|11.20 × 10
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
