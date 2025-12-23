- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
430
盈利交易:
302 (70.23%)
亏损交易:
128 (29.77%)
最好交易:
667.26 USD
最差交易:
-2 070.45 USD
毛利:
10 361.28 USD (369 726 pips)
毛利亏损:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
最大连续赢利:
22 (492.12 USD)
最大连续盈利:
2 187.11 USD (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.20%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.71
长期交易:
286 (66.51%)
短期交易:
144 (33.49%)
利润因子:
1.26
预期回报:
5.03 USD
平均利润:
34.31 USD
平均损失:
-64.04 USD
最大连续失误:
6 (-49.31 USD)
最大连续亏损:
-2 070.45 USD (1)
每月增长:
6.60%
年度预测:
80.04%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
280.14 USD
最大值:
3 045.32 USD (71.33%)
相对跌幅:
结余:
61.67% (3 045.32 USD)
净值:
7.88% (177.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|184
|WTI
|81
|SILVER
|73
|EURUSD
|44
|USDJPY
|28
|AUDNZD
|9
|GBPUSD
|5
|#USSPX500
|3
|#ChinaA50
|2
|#Euro50
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|2.3K
|WTI
|-522
|SILVER
|-26
|EURUSD
|237
|USDJPY
|112
|AUDNZD
|-7
|GBPUSD
|76
|#USSPX500
|0
|#ChinaA50
|0
|#Euro50
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|160K
|WTI
|-3.4K
|SILVER
|2K
|EURUSD
|2.7K
|USDJPY
|2.1K
|AUDNZD
|75
|GBPUSD
|1.3K
|#USSPX500
|-2.6K
|#ChinaA50
|-7.8K
|#Euro50
|3.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +667.26 USD
最差交易: -2 070 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +492.12 USD
最大连续亏损: -49.31 USD
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月175 USD
141%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
18
4%
430
70%
100%
1.26
5.03
USD
USD
62%
1:500