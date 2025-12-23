信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Chaos gold
Zu Qin Hu

Chaos gold

Zu Qin Hu
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 175 USD per 
增长自 2025 141%
FxPro.com-Real08
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
430
盈利交易:
302 (70.23%)
亏损交易:
128 (29.77%)
最好交易:
667.26 USD
最差交易:
-2 070.45 USD
毛利:
10 361.28 USD (369 726 pips)
毛利亏损:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
最大连续赢利:
22 (492.12 USD)
最大连续盈利:
2 187.11 USD (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.20%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.71
长期交易:
286 (66.51%)
短期交易:
144 (33.49%)
利润因子:
1.26
预期回报:
5.03 USD
平均利润:
34.31 USD
平均损失:
-64.04 USD
最大连续失误:
6 (-49.31 USD)
最大连续亏损:
-2 070.45 USD (1)
每月增长:
6.60%
年度预测:
80.04%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
280.14 USD
最大值:
3 045.32 USD (71.33%)
相对跌幅:
结余:
61.67% (3 045.32 USD)
净值:
7.88% (177.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 184
WTI 81
SILVER 73
EURUSD 44
USDJPY 28
AUDNZD 9
GBPUSD 5
#USSPX500 3
#ChinaA50 2
#Euro50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 2.3K
WTI -522
SILVER -26
EURUSD 237
USDJPY 112
AUDNZD -7
GBPUSD 76
#USSPX500 0
#ChinaA50 0
#Euro50 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 160K
WTI -3.4K
SILVER 2K
EURUSD 2.7K
USDJPY 2.1K
AUDNZD 75
GBPUSD 1.3K
#USSPX500 -2.6K
#ChinaA50 -7.8K
#Euro50 3.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +667.26 USD
最差交易: -2 070 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +492.12 USD
最大连续亏损: -49.31 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro.com-Real08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FxPro.com-Real08
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 1
FBS-Real-12
7.53 × 15
FxPro.com-Real01
11.20 × 10
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
2025.12.23 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.48% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 09:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 09:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Chaos gold
每月175 USD
141%
0
0
USD
2.2K
USD
18
4%
430
70%
100%
1.26
5.03
USD
62%
1:500
