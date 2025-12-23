SinyallerBölümler
Zu Qin Hu

Chaos gold

Zu Qin Hu
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 175 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 128%
FxPro.com-Real08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
427
Kârla kapanan işlemler:
299 (70.02%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (29.98%)
En iyi işlem:
667.26 USD
En kötü işlem:
-2 070.45 USD
Brüt kâr:
10 099.27 USD (366 721 pips)
Brüt zarar:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (492.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 925.10 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.08%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
283 (66.28%)
Satış işlemleri:
144 (33.72%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
4.45 USD
Ortalama kâr:
33.78 USD
Ortalama zarar:
-64.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-49.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 070.45 USD (1)
Aylık büyüme:
0.78%
Yıllık tahmin:
9.52%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
280.14 USD
Maksimum:
3 045.32 USD (71.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.67% (3 045.32 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 184
WTI 81
SILVER 73
EURUSD 41
USDJPY 28
AUDNZD 9
GBPUSD 5
#USSPX500 3
#ChinaA50 2
#Euro50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 2.3K
WTI -522
SILVER -26
EURUSD -25
USDJPY 112
AUDNZD -7
GBPUSD 76
#USSPX500 0
#ChinaA50 0
#Euro50 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 160K
WTI -3.4K
SILVER 2K
EURUSD -278
USDJPY 2.1K
AUDNZD 75
GBPUSD 1.3K
#USSPX500 -2.6K
#ChinaA50 -7.8K
#Euro50 3.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +667.26 USD
En kötü işlem: -2 070 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +492.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real08
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 1
FBS-Real-12
7.53 × 15
FxPro.com-Real01
11.20 × 10
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
İnceleme yok
2025.12.23 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.48% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 09:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 09:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.