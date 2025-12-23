- Büyüme
İşlemler:
427
Kârla kapanan işlemler:
299 (70.02%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (29.98%)
En iyi işlem:
667.26 USD
En kötü işlem:
-2 070.45 USD
Brüt kâr:
10 099.27 USD (366 721 pips)
Brüt zarar:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (492.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 925.10 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.08%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
283 (66.28%)
Satış işlemleri:
144 (33.72%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
4.45 USD
Ortalama kâr:
33.78 USD
Ortalama zarar:
-64.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-49.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 070.45 USD (1)
Aylık büyüme:
0.78%
Yıllık tahmin:
9.52%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
280.14 USD
Maksimum:
3 045.32 USD (71.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.67% (3 045.32 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|184
|WTI
|81
|SILVER
|73
|EURUSD
|41
|USDJPY
|28
|AUDNZD
|9
|GBPUSD
|5
|#USSPX500
|3
|#ChinaA50
|2
|#Euro50
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|2.3K
|WTI
|-522
|SILVER
|-26
|EURUSD
|-25
|USDJPY
|112
|AUDNZD
|-7
|GBPUSD
|76
|#USSPX500
|0
|#ChinaA50
|0
|#Euro50
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|160K
|WTI
|-3.4K
|SILVER
|2K
|EURUSD
|-278
|USDJPY
|2.1K
|AUDNZD
|75
|GBPUSD
|1.3K
|#USSPX500
|-2.6K
|#ChinaA50
|-7.8K
|#Euro50
|3.1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +667.26 USD
En kötü işlem: -2 070 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +492.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
