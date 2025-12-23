- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
427
Profit Trade:
299 (70.02%)
Loss Trade:
128 (29.98%)
Best Trade:
667.26 USD
Worst Trade:
-2 070.45 USD
Profitto lordo:
10 099.27 USD (366 721 pips)
Perdita lorda:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (492.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 925.10 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.08%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
283 (66.28%)
Short Trade:
144 (33.72%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
4.45 USD
Profitto medio:
33.78 USD
Perdita media:
-64.04 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-49.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 070.45 USD (1)
Crescita mensile:
0.78%
Previsione annuale:
9.52%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
280.14 USD
Massimale:
3 045.32 USD (71.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.67% (3 045.32 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|184
|WTI
|81
|SILVER
|73
|EURUSD
|41
|USDJPY
|28
|AUDNZD
|9
|GBPUSD
|5
|#USSPX500
|3
|#ChinaA50
|2
|#Euro50
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|2.3K
|WTI
|-522
|SILVER
|-26
|EURUSD
|-25
|USDJPY
|112
|AUDNZD
|-7
|GBPUSD
|76
|#USSPX500
|0
|#ChinaA50
|0
|#Euro50
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|160K
|WTI
|-3.4K
|SILVER
|2K
|EURUSD
|-278
|USDJPY
|2.1K
|AUDNZD
|75
|GBPUSD
|1.3K
|#USSPX500
|-2.6K
|#ChinaA50
|-7.8K
|#Euro50
|3.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +667.26 USD
Worst Trade: -2 070 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +492.12 USD
Massima perdita consecutiva: -49.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|7.53 × 15
|
FxPro.com-Real01
|11.20 × 10
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
175USD al mese
128%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
18
4%
427
70%
100%
1.23
4.45
USD
USD
62%
1:500