Zu Qin Hu

Chaos gold

Zu Qin Hu
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 175 USD al mese
crescita dal 2025 128%
FxPro.com-Real08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
427
Profit Trade:
299 (70.02%)
Loss Trade:
128 (29.98%)
Best Trade:
667.26 USD
Worst Trade:
-2 070.45 USD
Profitto lordo:
10 099.27 USD (366 721 pips)
Perdita lorda:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (492.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 925.10 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.08%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
283 (66.28%)
Short Trade:
144 (33.72%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
4.45 USD
Profitto medio:
33.78 USD
Perdita media:
-64.04 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-49.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 070.45 USD (1)
Crescita mensile:
0.78%
Previsione annuale:
9.52%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
280.14 USD
Massimale:
3 045.32 USD (71.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.67% (3 045.32 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 184
WTI 81
SILVER 73
EURUSD 41
USDJPY 28
AUDNZD 9
GBPUSD 5
#USSPX500 3
#ChinaA50 2
#Euro50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 2.3K
WTI -522
SILVER -26
EURUSD -25
USDJPY 112
AUDNZD -7
GBPUSD 76
#USSPX500 0
#ChinaA50 0
#Euro50 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 160K
WTI -3.4K
SILVER 2K
EURUSD -278
USDJPY 2.1K
AUDNZD 75
GBPUSD 1.3K
#USSPX500 -2.6K
#ChinaA50 -7.8K
#Euro50 3.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +667.26 USD
Worst Trade: -2 070 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +492.12 USD
Massima perdita consecutiva: -49.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxPro.com-Real08
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 1
FBS-Real-12
7.53 × 15
FxPro.com-Real01
11.20 × 10
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
Non ci sono recensioni
2025.12.23 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.48% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 09:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 09:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
