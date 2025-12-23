- Incremento
Total de Trades:
431
Transacciones Rentables:
303 (70.30%)
Transacciones Irrentables:
128 (29.70%)
Mejor transacción:
667.26 USD
Peor transacción:
-2 070.45 USD
Beneficio Bruto:
10 431.88 USD (370 242 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (492.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 257.71 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.20%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.73
Transacciones Largas:
286 (66.36%)
Transacciones Cortas:
145 (33.64%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
5.19 USD
Beneficio medio:
34.43 USD
Pérdidas medias:
-64.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-49.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 070.45 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.70%
Pronóstico anual:
93.47%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
280.14 USD
Máxima:
3 045.32 USD (71.33%)
Reducción relativa:
De balance:
61.67% (3 045.32 USD)
De fondos:
8.79% (197.45 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|184
|WTI
|82
|SILVER
|73
|EURUSD
|44
|USDJPY
|28
|AUDNZD
|9
|GBPUSD
|5
|#USSPX500
|3
|#ChinaA50
|2
|#Euro50
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|2.3K
|WTI
|-451
|SILVER
|-26
|EURUSD
|237
|USDJPY
|112
|AUDNZD
|-7
|GBPUSD
|76
|#USSPX500
|0
|#ChinaA50
|0
|#Euro50
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|160K
|WTI
|-2.9K
|SILVER
|2K
|EURUSD
|2.7K
|USDJPY
|2.1K
|AUDNZD
|75
|GBPUSD
|1.3K
|#USSPX500
|-2.6K
|#ChinaA50
|-7.8K
|#Euro50
|3.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +667.26 USD
Peor transacción: -2 070 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +492.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -49.31 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxPro.com-Real08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|7.53 × 15
|
FxPro.com-Real01
|11.20 × 10
