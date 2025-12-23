SeñalesSecciones
Zu Qin Hu

Chaos gold

Zu Qin Hu
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 144%
FxPro.com-Real08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
431
Transacciones Rentables:
303 (70.30%)
Transacciones Irrentables:
128 (29.70%)
Mejor transacción:
667.26 USD
Peor transacción:
-2 070.45 USD
Beneficio Bruto:
10 431.88 USD (370 242 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 197.10 USD (213 149 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (492.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 257.71 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.20%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.73
Transacciones Largas:
286 (66.36%)
Transacciones Cortas:
145 (33.64%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
5.19 USD
Beneficio medio:
34.43 USD
Pérdidas medias:
-64.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-49.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 070.45 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.70%
Pronóstico anual:
93.47%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
280.14 USD
Máxima:
3 045.32 USD (71.33%)
Reducción relativa:
De balance:
61.67% (3 045.32 USD)
De fondos:
8.79% (197.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 184
WTI 82
SILVER 73
EURUSD 44
USDJPY 28
AUDNZD 9
GBPUSD 5
#USSPX500 3
#ChinaA50 2
#Euro50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 2.3K
WTI -451
SILVER -26
EURUSD 237
USDJPY 112
AUDNZD -7
GBPUSD 76
#USSPX500 0
#ChinaA50 0
#Euro50 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 160K
WTI -2.9K
SILVER 2K
EURUSD 2.7K
USDJPY 2.1K
AUDNZD 75
GBPUSD 1.3K
#USSPX500 -2.6K
#ChinaA50 -7.8K
#Euro50 3.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +667.26 USD
Peor transacción: -2 070 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +492.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -49.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxPro.com-Real08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FxPro.com-Real08
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 1
FBS-Real-12
7.53 × 15
FxPro.com-Real01
11.20 × 10
深耕行业十余年，洞悉成交量运行规律，精通技术形态分析体系。
No hay comentarios
2025.12.23 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 05:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.48% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 05:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 09:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 09:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Chaos gold
175 USD al mes
144%
0
0
USD
2.3K
USD
18
4%
431
70%
100%
1.27
5.19
USD
62%
1:500
