- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
287
利益トレード:
216 (75.26%)
損失トレード:
71 (24.74%)
ベストトレード:
14.45 USD
最悪のトレード:
-16.20 USD
総利益:
551.46 USD (45 561 pips)
総損失:
-213.85 USD (16 362 pips)
最大連続の勝ち:
16 (39.83 USD)
最大連続利益:
43.68 USD (5)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
1.21%
最大入金額:
18.76%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
12.77
長いトレード:
276 (96.17%)
短いトレード:
11 (3.83%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
1.18 USD
平均利益:
2.55 USD
平均損失:
-3.01 USD
最大連続の負け:
3 (-26.39 USD)
最大連続損失:
-26.39 USD (3)
月間成長:
18.72%
年間予想:
227.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
26.43 USD (12.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.23% (26.51 USD)
エクイティによる:
2.32% (12.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|338
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|29K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.45 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +39.83 USD
最大連続損失: -26.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
247%
0
0
USD
USD
538
USD
USD
18
100%
287
75%
1%
2.57
1.18
USD
USD
7%
1:500