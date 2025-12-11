- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
287
Negociações com lucro:
216 (75.26%)
Negociações com perda:
71 (24.74%)
Melhor negociação:
14.45 USD
Pior negociação:
-16.20 USD
Lucro bruto:
551.46 USD (45 561 pips)
Perda bruta:
-213.85 USD (16 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (39.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.68 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
1.21%
Depósito máximo carregado:
18.76%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
12.77
Negociações longas:
276 (96.17%)
Negociações curtas:
11 (3.83%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
1.18 USD
Lucro médio:
2.55 USD
Perda média:
-3.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-26.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.39 USD (3)
Crescimento mensal:
18.72%
Previsão anual:
227.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
26.43 USD (12.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.23% (26.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.32% (12.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|338
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|29K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.45 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +39.83 USD
Máxima perda consecutiva: -26.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
247%
0
0
USD
USD
538
USD
USD
18
100%
287
75%
1%
2.57
1.18
USD
USD
7%
1:500