Bogdan Ion Puscasu

Quantum Queen Extreme

Bogdan Ion Puscasu
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 247%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
287
Negociações com lucro:
216 (75.26%)
Negociações com perda:
71 (24.74%)
Melhor negociação:
14.45 USD
Pior negociação:
-16.20 USD
Lucro bruto:
551.46 USD (45 561 pips)
Perda bruta:
-213.85 USD (16 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (39.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.68 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
1.21%
Depósito máximo carregado:
18.76%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
12.77
Negociações longas:
276 (96.17%)
Negociações curtas:
11 (3.83%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
1.18 USD
Lucro médio:
2.55 USD
Perda média:
-3.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-26.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.39 USD (3)
Crescimento mensal:
18.72%
Previsão anual:
227.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
26.43 USD (12.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.23% (26.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.32% (12.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 287
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 338
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 29K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.45 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +39.83 USD
Máxima perda consecutiva: -26.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Sem comentários
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Quantum Queen Extreme
999 USD por mês
247%
0
0
USD
538
USD
18
100%
287
75%
1%
2.57
1.18
USD
7%
1:500
Copiar

