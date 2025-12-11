SignaleKategorien
Bogdan Ion Puscasu

Quantum Queen Extreme

Bogdan Ion Puscasu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 247%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
287
Gewinntrades:
216 (75.26%)
Verlusttrades:
71 (24.74%)
Bester Trade:
14.45 USD
Schlechtester Trade:
-16.20 USD
Bruttoprofit:
551.46 USD (45 561 pips)
Bruttoverlust:
-213.85 USD (16 362 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (39.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.68 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
1.21%
Max deposit load:
18.76%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
12.77
Long-Positionen:
276 (96.17%)
Short-Positionen:
11 (3.83%)
Profit-Faktor:
2.58
Mathematische Gewinnerwartung:
1.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-26.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.39 USD (3)
Wachstum pro Monat :
18.72%
Jahresprognose:
227.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
26.43 USD (12.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.23% (26.51 USD)
Kapital:
2.32% (12.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 287
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 338
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 29K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.45 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Keine Bewertungen
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.