- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
287
Gewinntrades:
216 (75.26%)
Verlusttrades:
71 (24.74%)
Bester Trade:
14.45 USD
Schlechtester Trade:
-16.20 USD
Bruttoprofit:
551.46 USD (45 561 pips)
Bruttoverlust:
-213.85 USD (16 362 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (39.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.68 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
1.21%
Max deposit load:
18.76%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
12.77
Long-Positionen:
276 (96.17%)
Short-Positionen:
11 (3.83%)
Profit-Faktor:
2.58
Mathematische Gewinnerwartung:
1.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-26.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.39 USD (3)
Wachstum pro Monat :
18.72%
Jahresprognose:
227.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
26.43 USD (12.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.23% (26.51 USD)
Kapital:
2.32% (12.48 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|338
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|29K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +14.45 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.39 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
247%
0
0
USD
USD
538
USD
USD
18
100%
287
75%
1%
2.57
1.18
USD
USD
7%
1:500