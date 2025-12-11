SinyallerBölümler
Bogdan Ion Puscasu

Quantum Queen Extreme

Bogdan Ion Puscasu
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 247%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
216 (75.26%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (24.74%)
En iyi işlem:
14.45 USD
En kötü işlem:
-16.20 USD
Brüt kâr:
551.46 USD (45 561 pips)
Brüt zarar:
-213.85 USD (16 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (39.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.68 USD (5)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
17.97%
Maks. mevduat yükü:
18.76%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
12.77
Alış işlemleri:
276 (96.17%)
Satış işlemleri:
11 (3.83%)
Kâr faktörü:
2.58
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
2.55 USD
Ortalama zarar:
-3.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-26.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.39 USD (3)
Aylık büyüme:
29.27%
Yıllık tahmin:
355.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
26.43 USD (12.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.23% (26.51 USD)
Varlığa göre:
2.32% (12.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 287
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 338
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 29K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.45 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +39.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FusionMarkets-Live
7.46 × 94
TickmillUK-Live
7.49 × 81
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
8.91 × 88
FxPro-MT5
10.49 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
10.72 × 236
ICMarketsEU-MT5-5
11.00 × 6
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
19.20 × 92
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
26.32 × 228
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.