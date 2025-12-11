- Büyüme
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
216 (75.26%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (24.74%)
En iyi işlem:
14.45 USD
En kötü işlem:
-16.20 USD
Brüt kâr:
551.46 USD (45 561 pips)
Brüt zarar:
-213.85 USD (16 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (39.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.68 USD (5)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
17.97%
Maks. mevduat yükü:
18.76%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
12.77
Alış işlemleri:
276 (96.17%)
Satış işlemleri:
11 (3.83%)
Kâr faktörü:
2.58
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
2.55 USD
Ortalama zarar:
-3.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-26.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.39 USD (3)
Aylık büyüme:
29.27%
Yıllık tahmin:
355.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
26.43 USD (12.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.23% (26.51 USD)
Varlığa göre:
2.32% (12.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|338
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|29K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.45 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +39.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|7.46 × 94
|
TickmillUK-Live
|7.49 × 81
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|8.91 × 88
|
FxPro-MT5
|10.49 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|10.72 × 236
|
ICMarketsEU-MT5-5
|11.00 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|19.20 × 92
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|26.32 × 228
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
