- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
287
Прибыльных трейдов:
216 (75.26%)
Убыточных трейдов:
71 (24.74%)
Лучший трейд:
14.45 USD
Худший трейд:
-16.20 USD
Общая прибыль:
551.46 USD (45 561 pips)
Общий убыток:
-213.85 USD (16 362 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (39.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.68 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
1.21%
Макс. загрузка депозита:
18.76%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
12.77
Длинных трейдов:
276 (96.17%)
Коротких трейдов:
11 (3.83%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
1.18 USD
Средняя прибыль:
2.55 USD
Средний убыток:
-3.01 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-26.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.39 USD (3)
Прирост в месяц:
18.72%
Годовой прогноз:
227.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
26.43 USD (12.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.23% (26.51 USD)
По эквити:
2.32% (12.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|338
|
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|29K
|
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.45 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +39.83 USD
Макс. убыток в серии: -26.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
247%
0
0
USD
USD
538
USD
USD
18
100%
287
75%
1%
2.57
1.18
USD
USD
7%
1:500