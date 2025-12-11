- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
287
盈利交易:
216 (75.26%)
亏损交易:
71 (24.74%)
最好交易:
14.45 USD
最差交易:
-16.20 USD
毛利:
551.46 USD (45 561 pips)
毛利亏损:
-213.85 USD (16 362 pips)
最大连续赢利:
16 (39.83 USD)
最大连续盈利:
43.68 USD (5)
夏普比率:
0.35
交易活动:
1.21%
最大入金加载:
18.76%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
12.77
长期交易:
276 (96.17%)
短期交易:
11 (3.83%)
利润因子:
2.58
预期回报:
1.18 USD
平均利润:
2.55 USD
平均损失:
-3.01 USD
最大连续失误:
3 (-26.39 USD)
最大连续亏损:
-26.39 USD (3)
每月增长:
18.72%
年度预测:
227.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
26.43 USD (12.20%)
相对跌幅:
结余:
7.23% (26.51 USD)
净值:
2.32% (12.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|338
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|29K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.45 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +39.83 USD
最大连续亏损: -26.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
247%
0
0
USD
USD
538
USD
USD
18
100%
287
75%
1%
2.57
1.18
USD
USD
7%
1:500