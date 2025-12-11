- 자본
- 축소
트레이드:
287
이익 거래:
216 (75.26%)
손실 거래:
71 (24.74%)
최고의 거래:
14.45 USD
최악의 거래:
-16.20 USD
총 수익:
551.46 USD (45 561 pips)
총 손실:
-213.85 USD (16 362 pips)
연속 최대 이익:
16 (39.83 USD)
연속 최대 이익:
43.68 USD (5)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
0.12%
최대 입금량:
18.76%
최근 거래:
26 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
12.77
롱(주식매수):
276 (96.17%)
숏(주식차입매도):
11 (3.83%)
수익 요인:
2.58
기대수익:
1.18 USD
평균 이익:
2.55 USD
평균 손실:
-3.01 USD
연속 최대 손실:
3 (-26.39 USD)
연속 최대 손실:
-26.39 USD (3)
월별 성장률:
4.85%
연간 예측:
58.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
26.43 USD (12.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.23% (26.51 USD)
자본금별:
2.32% (12.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|338
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|29K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.45 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +39.83 USD
연속 최대 손실: -26.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
247%
0
0
USD
USD
538
USD
USD
18
100%
287
75%
0%
2.57
1.18
USD
USD
7%
1:500