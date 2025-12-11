- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
283
Profit Trade:
214 (75.61%)
Loss Trade:
69 (24.38%)
Best Trade:
14.45 USD
Worst Trade:
-16.20 USD
Profitto lordo:
537.61 USD (45 092 pips)
Perdita lorda:
-195.42 USD (15 757 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (39.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.68 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
17.97%
Massimo carico di deposito:
18.76%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
12.95
Long Trade:
272 (96.11%)
Short Trade:
11 (3.89%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-2.83 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-26.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.39 USD (3)
Crescita mensile:
30.47%
Previsione annuale:
369.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
26.43 USD (12.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.23% (26.51 USD)
Per equità:
2.32% (12.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|283
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|343
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|7.46 × 94
|
TickmillUK-Live
|7.49 × 81
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|8.91 × 88
|
FxPro-MT5
|10.49 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|10.72 × 236
|
ICMarketsEU-MT5-5
|11.00 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|19.20 × 92
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|26.32 × 228
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
Non ci sono recensioni
