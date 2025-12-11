SegnaliSezioni
Bogdan Ion Puscasu

Quantum Queen Extreme

Bogdan Ion Puscasu
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
250%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
283
Profit Trade:
214 (75.61%)
Loss Trade:
69 (24.38%)
Best Trade:
14.45 USD
Worst Trade:
-16.20 USD
Profitto lordo:
537.61 USD (45 092 pips)
Perdita lorda:
-195.42 USD (15 757 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (39.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.68 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
17.97%
Massimo carico di deposito:
18.76%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
12.95
Long Trade:
272 (96.11%)
Short Trade:
11 (3.89%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-2.83 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-26.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.39 USD (3)
Crescita mensile:
30.47%
Previsione annuale:
369.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
26.43 USD (12.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.23% (26.51 USD)
Per equità:
2.32% (12.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 283
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 343
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 29K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.45 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.83 USD
Massima perdita consecutiva: -26.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FusionMarkets-Live
7.46 × 94
TickmillUK-Live
7.49 × 81
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
8.91 × 88
FxPro-MT5
10.49 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
10.72 × 236
ICMarketsEU-MT5-5
11.00 × 6
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
19.20 × 92
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
26.32 × 228
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
Non ci sono recensioni
