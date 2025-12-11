- Incremento
Total de Trades:
287
Transacciones Rentables:
216 (75.26%)
Transacciones Irrentables:
71 (24.74%)
Mejor transacción:
14.45 USD
Peor transacción:
-16.20 USD
Beneficio Bruto:
551.46 USD (45 561 pips)
Pérdidas Brutas:
-213.85 USD (16 362 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (39.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
43.68 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
1.21%
Carga máxima del depósito:
18.76%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
12.77
Transacciones Largas:
276 (96.17%)
Transacciones Cortas:
11 (3.83%)
Factor de Beneficio:
2.58
Beneficio Esperado:
1.18 USD
Beneficio medio:
2.55 USD
Pérdidas medias:
-3.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-26.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.39 USD (3)
Crecimiento al mes:
18.72%
Pronóstico anual:
227.10%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
26.43 USD (12.20%)
Reducción relativa:
De balance:
7.23% (26.51 USD)
De fondos:
2.32% (12.48 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|338
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|29K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14.45 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +39.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26.39 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
