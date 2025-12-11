SignauxSections
Bogdan Ion Puscasu

Quantum Queen Extreme

Bogdan Ion Puscasu
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
250%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
283
Bénéfice trades:
214 (75.61%)
Perte trades:
69 (24.38%)
Meilleure transaction:
14.45 USD
Pire transaction:
-16.20 USD
Bénéfice brut:
537.61 USD (45 092 pips)
Perte brute:
-195.42 USD (15 757 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (39.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.68 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
17.97%
Charge de dépôt maximale:
18.76%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
12.95
Longs trades:
272 (96.11%)
Courts trades:
11 (3.89%)
Facteur de profit:
2.75
Rendement attendu:
1.21 USD
Bénéfice moyen:
2.51 USD
Perte moyenne:
-2.83 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-26.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-26.39 USD (3)
Croissance mensuelle:
30.47%
Prévision annuelle:
369.76%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
26.43 USD (12.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.23% (26.51 USD)
Par fonds propres:
2.32% (12.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 283
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 343
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 29K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.45 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +39.83 USD
Perte consécutive maximale: -26.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FusionMarkets-Live
7.46 × 94
TickmillUK-Live
7.49 × 81
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
8.91 × 88
FxPro-MT5
10.49 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
10.72 × 236
ICMarketsEU-MT5-5
11.00 × 6
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
19.20 × 92
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
26.32 × 228
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
Aucun avis
