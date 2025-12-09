- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7 501
利益トレード:
5 368 (71.56%)
損失トレード:
2 133 (28.44%)
ベストトレード:
590.20 USD
最悪のトレード:
-77.66 USD
総利益:
15 753.75 USD (674 121 pips)
総損失:
-7 660.88 USD (636 668 pips)
最大連続の勝ち:
33 (204.38 USD)
最大連続利益:
980.25 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
95.37%
最大入金額:
64.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
535
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
12.75
長いトレード:
4 376 (58.34%)
短いトレード:
3 125 (41.66%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
1.08 USD
平均利益:
2.93 USD
平均損失:
-3.59 USD
最大連続の負け:
14 (-634.65 USD)
最大連続損失:
-634.65 USD (14)
月間成長:
24.32%
年間予想:
295.05%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.76 USD
最大の:
634.65 USD (7.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.84% (634.65 USD)
エクイティによる:
33.53% (2 683.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2394
|USDJPY
|2162
|EURJPY
|1818
|GBPUSD
|1127
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|2.6K
|USDJPY
|2.5K
|EURJPY
|1.8K
|GBPUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|-18K
|USDJPY
|8K
|EURJPY
|42K
|GBPUSD
|5.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +590.20 USD
最悪のトレード: -78 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +204.38 USD
最大連続損失: -634.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 1685
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
AFSID FX.Hunter Pro Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
• Platform: MetaTrader 4
• Minimum Deposit: 1,000 USD
• Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
• Platform: MetaTrader 4
• Minimum Deposit: 1,000 USD
• Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
506%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
43
100%
7 501
71%
95%
2.05
1.08
USD
USD
34%
1:500