シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AFSID FX Hunter Pro
Revano Azka Akhmad

AFSID FX Hunter Pro

Revano Azka Akhmad
レビュー0件
信頼性
43週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 506%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7 501
利益トレード:
5 368 (71.56%)
損失トレード:
2 133 (28.44%)
ベストトレード:
590.20 USD
最悪のトレード:
-77.66 USD
総利益:
15 753.75 USD (674 121 pips)
総損失:
-7 660.88 USD (636 668 pips)
最大連続の勝ち:
33 (204.38 USD)
最大連続利益:
980.25 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
95.37%
最大入金額:
64.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
535
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
12.75
長いトレード:
4 376 (58.34%)
短いトレード:
3 125 (41.66%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
1.08 USD
平均利益:
2.93 USD
平均損失:
-3.59 USD
最大連続の負け:
14 (-634.65 USD)
最大連続損失:
-634.65 USD (14)
月間成長:
24.32%
年間予想:
295.05%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.76 USD
最大の:
634.65 USD (7.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.84% (634.65 USD)
エクイティによる:
33.53% (2 683.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 2394
USDJPY 2162
EURJPY 1818
GBPUSD 1127
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 2.6K
USDJPY 2.5K
EURJPY 1.8K
GBPUSD 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY -18K
USDJPY 8K
EURJPY 42K
GBPUSD 5.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +590.20 USD
最悪のトレード: -78 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +204.38 USD
最大連続損失: -634.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 1685
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
FBS-Real-3
4.20 × 20
6 より多く...
AFSID FX.Hunter Pro Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
•     Platform: MetaTrader 4
•     Minimum Deposit: 1,000 USD
•     Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
•     Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
レビューなし
2025.12.11 02:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
