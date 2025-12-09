СигналыРазделы
Revano Azka Akhmad

AFSID FX Hunter Pro

Revano Azka Akhmad
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 495%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 376
Прибыльных трейдов:
5 293 (71.75%)
Убыточных трейдов:
2 083 (28.24%)
Лучший трейд:
590.20 USD
Худший трейд:
-77.66 USD
Общая прибыль:
15 362.94 USD (668 042 pips)
Общий убыток:
-7 437.54 USD (625 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (204.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
980.25 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
95.37%
Макс. загрузка депозита:
64.69%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
753
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
12.49
Длинных трейдов:
4 298 (58.27%)
Коротких трейдов:
3 078 (41.73%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-3.57 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-634.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-634.65 USD (14)
Прирост в месяц:
29.49%
Годовой прогноз:
357.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.76 USD
Максимальная:
634.65 USD (7.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.84% (634.65 USD)
По эквити:
33.53% (2 683.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 2356
USDJPY 2129
EURJPY 1783
GBPUSD 1108
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 2.5K
USDJPY 2.5K
EURJPY 1.8K
GBPUSD 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY -14K
USDJPY 7.5K
EURJPY 43K
GBPUSD 5.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +590.20 USD
Худший трейд: -78 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +204.38 USD
Макс. убыток в серии: -634.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 1665
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
FBS-Real-3
4.20 × 20
еще 6...
AFSID FX.Hunter Pro Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
•     Platform: MetaTrader 4
•     Minimum Deposit: 1,000 USD
•     Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
•     Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
2025.12.11 02:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AFSID FX Hunter Pro
99 USD в месяц
495%
0
0
USD
9.5K
USD
42
100%
7 376
71%
95%
2.06
1.07
USD
34%
1:500
