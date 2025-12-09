- Прирост
Всего трейдов:
7 376
Прибыльных трейдов:
5 293 (71.75%)
Убыточных трейдов:
2 083 (28.24%)
Лучший трейд:
590.20 USD
Худший трейд:
-77.66 USD
Общая прибыль:
15 362.94 USD (668 042 pips)
Общий убыток:
-7 437.54 USD (625 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (204.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
980.25 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
95.37%
Макс. загрузка депозита:
64.69%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
753
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
12.49
Длинных трейдов:
4 298 (58.27%)
Коротких трейдов:
3 078 (41.73%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-3.57 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-634.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-634.65 USD (14)
Прирост в месяц:
29.49%
Годовой прогноз:
357.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.76 USD
Максимальная:
634.65 USD (7.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.84% (634.65 USD)
По эквити:
33.53% (2 683.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2356
|USDJPY
|2129
|EURJPY
|1783
|GBPUSD
|1108
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|2.5K
|USDJPY
|2.5K
|EURJPY
|1.8K
|GBPUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|-14K
|USDJPY
|7.5K
|EURJPY
|43K
|GBPUSD
|5.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +590.20 USD
Худший трейд: -78 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +204.38 USD
Макс. убыток в серии: -634.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 1665
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
AFSID FX.Hunter Pro Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
• Platform: MetaTrader 4
• Minimum Deposit: 1,000 USD
• Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
• Platform: MetaTrader 4
• Minimum Deposit: 1,000 USD
• Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
