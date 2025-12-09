SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AFSID FX Hunter Pro
Revano Azka Akhmad

AFSID FX Hunter Pro

Revano Azka Akhmad
0 comentários
Confiabilidade
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 506%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7 501
Negociações com lucro:
5 368 (71.56%)
Negociações com perda:
2 133 (28.44%)
Melhor negociação:
590.20 USD
Pior negociação:
-77.66 USD
Lucro bruto:
15 753.75 USD (674 121 pips)
Perda bruta:
-7 660.88 USD (636 668 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (204.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
980.25 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
95.37%
Depósito máximo carregado:
64.69%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
535
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
12.75
Negociações longas:
4 376 (58.34%)
Negociações curtas:
3 125 (41.66%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
1.08 USD
Lucro médio:
2.93 USD
Perda média:
-3.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-634.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-634.65 USD (14)
Crescimento mensal:
24.32%
Previsão anual:
295.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.76 USD
Máximo:
634.65 USD (7.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.84% (634.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.53% (2 683.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 2394
USDJPY 2162
EURJPY 1818
GBPUSD 1127
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 2.6K
USDJPY 2.5K
EURJPY 1.8K
GBPUSD 1.2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY -18K
USDJPY 8K
EURJPY 42K
GBPUSD 5.9K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +590.20 USD
Pior negociação: -78 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +204.38 USD
Máxima perda consecutiva: -634.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 1685
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
FBS-Real-3
4.20 × 20
6 mais ...
AFSID FX.Hunter Pro Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
•     Platform: MetaTrader 4
•     Minimum Deposit: 1,000 USD
•     Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
•     Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
Sem comentários
2025.12.11 02:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
