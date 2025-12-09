- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
7 501
Negociações com lucro:
5 368 (71.56%)
Negociações com perda:
2 133 (28.44%)
Melhor negociação:
590.20 USD
Pior negociação:
-77.66 USD
Lucro bruto:
15 753.75 USD (674 121 pips)
Perda bruta:
-7 660.88 USD (636 668 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (204.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
980.25 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
95.37%
Depósito máximo carregado:
64.69%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
535
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
12.75
Negociações longas:
4 376 (58.34%)
Negociações curtas:
3 125 (41.66%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
1.08 USD
Lucro médio:
2.93 USD
Perda média:
-3.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-634.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-634.65 USD (14)
Crescimento mensal:
24.32%
Previsão anual:
295.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.76 USD
Máximo:
634.65 USD (7.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.84% (634.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.53% (2 683.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2394
|USDJPY
|2162
|EURJPY
|1818
|GBPUSD
|1127
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|2.6K
|USDJPY
|2.5K
|EURJPY
|1.8K
|GBPUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|-18K
|USDJPY
|8K
|EURJPY
|42K
|GBPUSD
|5.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +590.20 USD
Pior negociação: -78 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +204.38 USD
Máxima perda consecutiva: -634.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 1685
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
6 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
AFSID FX.Hunter Pro Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
• Platform: MetaTrader 4
• Minimum Deposit: 1,000 USD
• Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
• Platform: MetaTrader 4
• Minimum Deposit: 1,000 USD
• Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
506%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
43
100%
7 501
71%
95%
2.05
1.08
USD
USD
34%
1:500