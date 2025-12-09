- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 801
Kârla kapanan işlemler:
4 221 (72.76%)
Zararla kapanan işlemler:
1 580 (27.24%)
En iyi işlem:
435.10 USD
En kötü işlem:
-73.06 USD
Brüt kâr:
12 002.82 USD (589 813 pips)
Brüt zarar:
-5 601.92 USD (526 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (204.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
848.64 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.92%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
23.12
Alış işlemleri:
3 351 (57.77%)
Satış işlemleri:
2 450 (42.23%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
2.84 USD
Ortalama zarar:
-3.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-107.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-276.90 USD (7)
Aylık büyüme:
38.21%
Yıllık tahmin:
463.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.76 USD
Maksimum:
276.90 USD (3.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.46% (196.46 USD)
Varlığa göre:
5.07% (405.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1834
|USDJPY
|1718
|EURJPY
|1356
|GBPUSD
|893
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|1.9K
|USDJPY
|2.1K
|EURJPY
|1.5K
|GBPUSD
|995
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-4.2K
|USDJPY
|14K
|EURJPY
|45K
|GBPUSD
|9.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +435.10 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +204.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 1358
|
VantageInternational-Live 12
|1.00 × 1
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
AFSID FX.Hunter Pro Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
• Platform: MetaTrader 4
• Minimum Deposit: 1,000 USD
• Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
• Platform: MetaTrader 4
• Minimum Deposit: 1,000 USD
• Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 59 USD
400%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
40
100%
5 801
72%
100%
2.14
1.10
USD
USD
6%
1:500