Revano Azka Akhmad

AFSID FX Hunter Pro

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 59 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 400%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 801
Kârla kapanan işlemler:
4 221 (72.76%)
Zararla kapanan işlemler:
1 580 (27.24%)
En iyi işlem:
435.10 USD
En kötü işlem:
-73.06 USD
Brüt kâr:
12 002.82 USD (589 813 pips)
Brüt zarar:
-5 601.92 USD (526 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (204.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
848.64 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.92%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
23.12
Alış işlemleri:
3 351 (57.77%)
Satış işlemleri:
2 450 (42.23%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
2.84 USD
Ortalama zarar:
-3.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-107.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-276.90 USD (7)
Aylık büyüme:
38.21%
Yıllık tahmin:
463.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.76 USD
Maksimum:
276.90 USD (3.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.46% (196.46 USD)
Varlığa göre:
5.07% (405.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 1834
USDJPY 1718
EURJPY 1356
GBPUSD 893
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 1.9K
USDJPY 2.1K
EURJPY 1.5K
GBPUSD 995
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -4.2K
USDJPY 14K
EURJPY 45K
GBPUSD 9.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +435.10 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +204.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 1358
VantageInternational-Live 12
1.00 × 1
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
6 daha fazla...
AFSID FX.Hunter Pro Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
•     Platform: MetaTrader 4
•     Minimum Deposit: 1,000 USD
•     Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
•     Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.