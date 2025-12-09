- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 596
利益トレード:
1 103 (69.11%)
損失トレード:
493 (30.89%)
ベストトレード:
209.64 USD
最悪のトレード:
-30.06 USD
総利益:
2 464.72 USD (80 104 pips)
総損失:
-1 223.62 USD (89 437 pips)
最大連続の勝ち:
35 (11.48 USD)
最大連続利益:
344.43 USD (9)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
95.59%
最大入金額:
33.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
467
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.71
長いトレード:
975 (61.09%)
短いトレード:
621 (38.91%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
0.78 USD
平均利益:
2.23 USD
平均損失:
-2.48 USD
最大連続の負け:
12 (-217.44 USD)
最大連続損失:
-217.44 USD (12)
月間成長:
42.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
217.44 USD (6.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.25% (217.44 USD)
エクイティによる:
19.59% (677.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|600
|EURJPY
|506
|USDJPY
|490
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|477
|EURJPY
|385
|USDJPY
|379
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|-6.2K
|EURJPY
|-3.2K
|USDJPY
|78
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +209.64 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +11.48 USD
最大連続損失: -217.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 1685
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|6.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|7.15 × 20
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
AFSID FX.Hunter Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
• Platform: MetaTrader 4
• Minimum Deposit: 1,000 USD
• Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
43%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
3
100%
1 596
69%
96%
2.01
0.78
USD
USD
20%
1:500