シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AFSID FX Hunter I
Revano Azka Akhmad

AFSID FX Hunter I

Revano Azka Akhmad
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 43%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 596
利益トレード:
1 103 (69.11%)
損失トレード:
493 (30.89%)
ベストトレード:
209.64 USD
最悪のトレード:
-30.06 USD
総利益:
2 464.72 USD (80 104 pips)
総損失:
-1 223.62 USD (89 437 pips)
最大連続の勝ち:
35 (11.48 USD)
最大連続利益:
344.43 USD (9)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
95.59%
最大入金額:
33.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
467
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.71
長いトレード:
975 (61.09%)
短いトレード:
621 (38.91%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
0.78 USD
平均利益:
2.23 USD
平均損失:
-2.48 USD
最大連続の負け:
12 (-217.44 USD)
最大連続損失:
-217.44 USD (12)
月間成長:
42.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
217.44 USD (6.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.25% (217.44 USD)
エクイティによる:
19.59% (677.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 600
EURJPY 506
USDJPY 490
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 477
EURJPY 385
USDJPY 379
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY -6.2K
EURJPY -3.2K
USDJPY 78
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +209.64 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +11.48 USD
最大連続損失: -217.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 1685
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
6.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
Exness-Real16
10.20 × 5
AFSID FX.Hunter Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
•     Platform: MetaTrader 4
•     Minimum Deposit: 1,000 USD
•     Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
•     Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.

レビューなし
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください