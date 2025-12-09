- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 522
盈利交易:
1 050 (68.98%)
亏损交易:
472 (31.01%)
最好交易:
209.64 USD
最差交易:
-30.06 USD
毛利:
2 424.49 USD (76 357 pips)
毛利亏损:
-1 213.86 USD (87 976 pips)
最大连续赢利:
35 (11.48 USD)
最大连续盈利:
344.43 USD (9)
夏普比率:
0.09
交易活动:
94.58%
最大入金加载:
33.83%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
573
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.57
长期交易:
901 (59.20%)
短期交易:
621 (40.80%)
利润因子:
2.00
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
2.31 USD
平均损失:
-2.57 USD
最大连续失误:
12 (-217.44 USD)
最大连续亏损:
-217.44 USD (12)
每月增长:
41.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
217.44 USD (6.25%)
相对跌幅:
结余:
6.25% (217.44 USD)
净值:
19.59% (677.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|576
|EURJPY
|481
|USDJPY
|465
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|467
|EURJPY
|374
|USDJPY
|370
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|-6.8K
|EURJPY
|-3.9K
|USDJPY
|-890
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +209.64 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +11.48 USD
最大连续亏损: -217.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
AFSID FX.Hunter Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
• Platform: MetaTrader 4
• Minimum Deposit: 1,000 USD
• Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
42%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
3
100%
1 522
68%
95%
1.99
0.80
USD
USD
20%
1:500