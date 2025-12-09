- 자본
- 축소
트레이드:
3 057
이익 거래:
2 085 (68.20%)
손실 거래:
972 (31.80%)
최고의 거래:
213.70 USD
최악의 거래:
-32.01 USD
총 수익:
4 587.08 USD (153 481 pips)
총 손실:
-2 276.81 USD (160 293 pips)
연속 최대 이익:
35 (11.48 USD)
연속 최대 이익:
352.63 USD (7)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
95.59%
최대 입금량:
33.83%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
672
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
10.11
롱(주식매수):
1 568 (51.29%)
숏(주식차입매도):
1 489 (48.71%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
0.76 USD
평균 이익:
2.20 USD
평균 손실:
-2.34 USD
연속 최대 손실:
12 (-228.62 USD)
연속 최대 손실:
-228.62 USD (12)
월별 성장률:
52.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
228.62 USD (4.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.25% (217.44 USD)
자본금별:
19.75% (998.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1148
|EURJPY
|995
|USDJPY
|914
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|1.1K
|EURJPY
|629
|USDJPY
|622
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|-16K
|EURJPY
|6.1K
|USDJPY
|3.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +213.70 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +11.48 USD
연속 최대 손실: -228.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.79 × 1959
|
GoMarkets-Real 10
|1.75 × 20
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|7.15 × 20
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|17.00 × 1
AFSID FX.Hunter Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
• Platform: MetaTrader 4
• Minimum Deposit: 1,000 USD
• Pair: GBPUSD,USDJPY,GBPJPY,EURJPY
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
80%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
6
100%
3 057
68%
96%
2.01
0.76
USD
USD
20%
1:500